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      На выборах в Испании победила Социалистическая партия: какие последствия это имеет для Украины

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      Впервые за много лет в Испании на выборах победила социалистическая партия. Ее члены будут иметь аж 123 места в обновленном парламенте. Для Украины это может стать позитивным шагом, поскольку ранее представители этой политической силы благосклонно отзывались об украинских политзаключенных и о стране в целом. К тому же эта победа может ослабить позиции кремля в ЕС.

      Победу на выборах одержал действующий премьер-министр Педро Санчес, за его Социалистическую партию проголосовали почти 29% населения.

      Читайте также: В Испании начались досрочные парламентские выборы – четвертые за три года

      Второе место на выборах заняла Народная партия, которую возглавляет Пабло Касадо. Зарубежные СМИ уже назвали этот результат фиаско, ведь на прошлых выборах 2016 года консерваторы выиграли парламентские выборы, заняв сразу 135 кресел в Конгрессе. В этот же раз им достанутся лишь 66 позиций в парламенте. Однако это их не огорчает.

      Отныне мы начнем поддерживать наших муниципальных и региональных кандидатов, и мы продемонстрируем, что это все еще большая партия, которая растет перед трудностями,
      – заявил лидер Народной партии Пабло Касадо.

      Это действительно не окончательный проигрыш Народной партии, ведь победа Социалистов не обеспечивает им абсолютного большинства. Для этого им не хватает еще свыше 50 мест. Потому как партия Педро Санчеса должна будет сформировать коалицию. Наиболее вероятными претендентами на объединение является партия "Юнитас Подемос", которая получит 42 кресла в Конгрессе, а Партия левых – 15.

      Лідер Соціалістичної партії Педро Санчес
      Лидер Социалистической партии Педро Санчес

      Лидер Левой партии Габриел Руфиан отметил, что его партия скорее будет идти вместе с Социалистической, чем вернется в прошлое, которое собой представляют консерваторы. В то же время Педро Гонсалес не имеет права предавать свою партию и объединяться с правой партией "Киудаданос".

      Особая вражда с правоцентристскими партиями зародилась после референдума за независимость Каталонии. Именно тогда официальный Мадрид, при премьерстве лидера Народной Партии Мариано Рахоя, не признал отделение Каталонии. Впоследствии же действующей партии выразили недоверие, поэтому пост главы правительства занял Педро Санчес.

      Что известно о выборах в Испании?
      В Испании парламент двухпалатный. Нижняя палата называется Конгресс, в нем – 350 депутатов. А 266 – в верхней палате, которая называется Сенат (впрочем, 28 апреля выбирали лишь 208 депутатов Сената). Срок полномочий избранников - четыре года. Выборы проходят в один тур, с 09:00 до 20:00, результаты должны объявить до 13 мая.

      Однако, в 2019 году лидер социалистов решил полностью перезагрузить парламент, потому что старые кортесы не могли прийти к согласию с бюджетом. Поэтому именно от обновленного законодательного органа будет зависеть, какую политику будут вести в Мадриде – правую или левую.

      Какие последствия это имеет для Украины

      А вот насчет Украины правоцентристы всегда более лояльны. К примеру, та же правая партия "Куйдаданос" не скрывала симпатий к украинскому вопросу, в частности способствовали награждению Олега Сенцова премией Европарламента. Поэтому лидерство правых в новой коалиции может ослабить нарастающие позиции кремли в ЕС. Ведь уже через месяц, 26 мая, Европа будет перезагружать континентальный парламент.

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      Автор: Елена Кук
      Теги: Народная партия Европарламент Европа СМИ Новости политики
      Источник: 24 канал
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