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      На выборах в Исполком УЕФА Андрея Павелко поддержали Бубка, Кличко, Шевченко, Беланов и Блохин

      35 Читати новину українською
      Андрей Павелко
      Андрей Павелко / footboom.com

      Поддержку кандидатуры президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко на предстоящих выборах новых членов Исполнительного комитета УЕФА выразил многократный мировой рекордсмен, президент НОК Сергей Бубка.

      Также поддержал его Герой Украины, экс-чемпион мира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко, Герой Украины, обладатель "Золотого мяча"-2004 Андрей Шевченко, обладатель "Золотого мяча"-1986 Игорь Беланов, обладатель "Золотого "мяча"-1975 Олег Блохин. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ, передает Footboom.

      Соответствующие письма были адресованы ФФУ и руководителям футбольных ассоциаций стран Европы.

      "Футбол – самый популярный вид спорта на планете, и очень важно, чтобы его развитием занимались люди, которые действительно живут футболом и мечтают о покорении новых футбольных вершин. Андрей Павелко уже доказал, что умеет воплощать в жизнь самые смелые замыслы ради развития футбола на всех уровнях – от детского до профессионального", – отметил в своем письме Сергей Бубка.

      "Умение эффективно работать в команде и решать самые сложные задачи является одной из сильных черт Андрея Павелко. Вместе нам удалось организовать в Киеве незабываемый футбольный праздник – финал Лиги чемпионов УЕФА-2018. И наша общая с ФФУ команда готова к реализации новых футбольных проектов высокого уровня в будущем", – говорится в обращении Виталия Кличко.

      "Важно, что, возглавив ФФУ, Андрей Павелко, среди прочего, акцентировал внимание на развитии футбола в регионах нашего государства. Украина всегда была богата футбольными талантами. Поэтому уверен, что активное развитие спортивной инфраструктуры в будущем поможет нам воспитать игроков, которые серьезно усилят и ведущие футбольные клубы, и сборную Украины", – уверен Андрей Шевченко.

      "Мне лично импонирует то, что действующий президент ФФУ определил приоритетами в деятельности организации формирования новой тренерской школы, внедрение передовых подходов в воспитании игроков и строительство современной футбольной инфраструктуры. Вне всякого сомнения, это станет мощным толчком для роста талантливой молодежи", – отмечает в своем письме Игорь Беланов.

      "Уважение к славному футбольному прошлому и сохранение лучших спортивных традиций является залогом роста нового успешного футбольного поколения. Успешным является тот руководитель, который умеет удачно совместить опыт и новые идеи, и президент ФФУ Андрей Павелко является именно таким управленцем", – пишет Олег Блохин.

      Напомним, что Конгресс УЕФА, во время которого пройдут выборы новых членов Исполнительного комитета союза, состоится 7 февраля в Риме.

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      Теги: Футбол Спорт Новости политики Виталий Кличко УЕФА
      Источник: 24 Канал
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