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ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ

На выборах в Словении победила правая партия с жесткой политикой в отношении мигрантов

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В Словении закончились досрочные парламентские выборы. Победу одержала правоцентристская "Словенская демократическая партия", которая ведет жесткую политику в отношении мигрантов. Возглавляет ее экс-премьер Янез Янши.

Об этом сообщает Reuters.

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Политсила получила 25 мандатов из 90 возможных. Однако, этого недостаточно для формирования большинства.

Мигранты – это вызов как для всего ЕС, так и для Словении. Те, кто думает, что Словения – это единственный транзитный путь для нелегальной миграции, должны спросить себя: "А почему этот кризис случается снова?" Лучшая жизнь должна быть обеспечена не для мигрантов, а для европейцев, которые хотят вернуться к себе домой,
– считает лидер "Словенской демократической партии" Янез Янши.

Второе место заняла партия заклятого врага Янша – "Список Марьяна Шареца". Ее лидер – 40-летний юморист, который называет себя антисистемным игроком. В прошлом году он с незначительным отрывом проиграл выборы президента страны.

А третье место заняла "Современная центристская партия" экс-премьера Миро Церара, который досрочно ушел в отставку в марте 2018-го.

Теги: Новости политики Словения
Источник: 24 Канал
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