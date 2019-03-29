На Выдубичах произошла авария на железной дороге

На Выдубичах перекинулись семь грузовых вагонов.

В Киеве на Выдубичах с рельсов сошли семь грузовых вагонов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

На опубликованных кадрах видно, что кроме опрокидывания вагонов, серьезно повреждено железнодорожное полотно. Часть вагонов была загружена щебнем, информации о пострадавших нет. Судя по всему, перевернулись вагоны одной из промышленно-строительных групп, причины происшествия выясняются.

Напомним, в июле 2018 года в Одесской области на перегоне Ивановка – Веселый Кут сошли с рельсов 14 грузовых вагонов. В связи с инцидентом был нарушен график 20 пассажирских поездов.

До этого в Днепре с рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда и локомотив. Инцидент произошел в Самарском районе на перегоне Нижнеднепровский узел – Самаровка. Погибших и пострадавших в результате инцидента не было, утечки из цистерн тоже. В восьми вагонах был прокат, трубная заготовка и дизтопливо, остальные были пустыми. В "Укрзализныце" отметили, что авария поезда в Днепре произошла из-за кражи болтов и скреплений главного пути.

Как сообщалось ранее, государственная служба Украины "Укртрансбезопасность" заявила, что количество железнодорожных аварий в Украине растет и почти 90% происшествий случаются из-за неудовлетворительного содержания дорог.

Так, согласно данным Государственной службы Украины по безопасности на транспорте "Укртрансбезопасность", в 2017 году было зафиксировано 89 случаев, из них 21 – на путях УЗ, в 2018 году – 140 случаев, из них 17 случаев на путях УЗ. Количество схождений подвижного состава железнодорожного транспорта на путях общего пользования составляло 5 случаев в 2017 году и 6 – в 2018 году. Почти 90% ДТП были допущены в связи с неудовлетворительным текущим содержанием путей, сообщили в "Укртрансбезопасности".

По данным экспертов, при протяженности железнодорожных путей в Украине около 20 тыс. км на 8 тыс. км просрочены ремонты.

Из-за износа путей на УЗ уже сегодня действуют ограничения скорости поездов на пути общей длиной 1086 км, а 1746 км путей закрыты для движения.