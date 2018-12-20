На выезде из Киева произошло серьезное ДТП: видео с места события

Об этом сообщила корреспондент 24 каналу, которая оказалась на месте происшествия.

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Внедорожник белого цвета врезался в фуру, к тому же еще около 4 машин пострадали. Пострадавших нет, поскольку в машинах сработали подушки безопасности.

Видео аварии с места происшествия:

Авария произошла на мосту на пересечении проспекта победы и кольцевой дороги. Соответственно образовались пробки, из 4 полос дорожного движения свободна только одна. Весь проспект на выезде стоит в пробках.

К слову, 19 декабря в Херсонской области произошло масштабное ДТП. Столкнулись микроавтобус и автомобиль УАЗ. В результате ДТП погибли пять человек, еще один пострадавший госпитализирован.