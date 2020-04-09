На выходных на Киевщине могут максимально ограничить передвижение, а карантин продлить до осени
Если жители Киевской области не будут соблюдать правила карантина, их могут усилить.
Соответствующее заявление сделал исполняющий обязанности главы Киевской областной госадминистрации Василий Володин во время брифинга. По его словам, на выходных в области возможно усиление карантинных мероприятий.
"В субботу и воскресенье в области, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения. Прошу в эти дни не выходить из дома. Если вы это сделаете, то нам удастся удержать ситуацию и мы начнем выходить из карантина", – заявил Володин.
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При этом он добавил, что есть риск того, что карантин продлят до осени.
Володин также озвучил информацию о состоянии заболеваемости COVID-19 в Киевской области. По его данным, было выявлено 133 случая заболевания. За последние сутки – 12 новых случаев. 42 человека госпитализированы. Остальные – на самоизоляции. Среди инфицированных 10 детей. Подозрение на заражение – 533 человека. 6 выздоровели, 5 умерли.
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