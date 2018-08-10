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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

На выходных в Украине ожидается высокий уровень пожарной опасности

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В Украине ожидается самый высокий уровень пожарной опасности
В Украине ожидается самый высокий уровень пожарной опасности / ua.news

К началу следующей недели в Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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"По данным Укргидрометцентра, 10-13 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень (5 класса) пожарной опасности", – отметили в ведомстве.

По Киевской области 10 августа в южной половине, 11-13 августа в большинстве районов области также сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

10-13 августа в Киеве ожидается высокий уровень (4 класса) пожарной опасности.

Теги: Новости Украины Новости Киева Погода Пожар
Источник: 24 Канал
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