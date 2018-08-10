На выходных в Украине ожидается высокий уровень пожарной опасности
К началу следующей недели в Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
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"По данным Укргидрометцентра, 10-13 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень (5 класса) пожарной опасности", – отметили в ведомстве.
По Киевской области 10 августа в южной половине, 11-13 августа в большинстве районов области также сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
10-13 августа в Киеве ожидается высокий уровень (4 класса) пожарной опасности.
Источник: 24 Канал
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