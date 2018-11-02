На взятке поймали главу райгосадминистрации на Львовщине: фото

В пятницу, 2 ноября, полиция поймала председателя Радеховской райгосадминистрации Львовщины Тараса Калиту во время получения взятки в размере 800 долларов. Он организовал преступную схему по систематическому вымогательству и получению взяток за решение земельных вопросов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Издание ZIK со ссылкой на полицию сообщает, что задержанным на взятке чиновником является Тарас Калита.

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Задержание председателя Радеховской РГА

В этом случае чиновник требовал от предпринимателя 1 тысячу долларов за содействие в принятии на сессии райсовета решения об утверждении технической документации по нормативной оценке земельного участка на подотчетной ему территории.

Кроме того, чиновник обещал обеспечить дальнейшее подписание договора аренды указанного участка сроком на 20 лет для реконструкции и эксплуатации цеха по изготовлению биотоплива.



Взятка, которую получил чиновник из Радеховщины

В полиции уточнили, что средства председатель РГА получал в два этапа: 200 долларов – за вынесение указанного вопроса на рассмотрение сессии райсовета и 800 долларов – за подписание договора аренды.