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      На взятке поймали главу райгосадминистрации на Львовщине: фото

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      На взятке поймали председателя Радеховской райгосадминистрации
      На взятке поймали председателя Радеховской райгосадминистрации / Пресс-служба Нацполиции Украины

      В пятницу, 2 ноября, полиция поймала председателя Радеховской райгосадминистрации Львовщины Тараса Калиту во время получения взятки в размере 800 долларов. Он организовал преступную схему по систематическому вымогательству и получению взяток за решение земельных вопросов.

      Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

      Издание ZIK со ссылкой на полицию сообщает, что задержанным на взятке чиновником является Тарас Калита.

      Читайте также: В Киеве на взятке задержали чиновника "Укравтодора"

       

      Хабар корупція Львівщина голова РДА Рахехів
      Задержание председателя Радеховской РГА

      В этом случае чиновник требовал от предпринимателя 1 тысячу долларов за содействие в принятии на сессии райсовета решения об утверждении технической документации по нормативной оценке земельного участка на подотчетной ему территории.

      Кроме того, чиновник обещал обеспечить дальнейшее подписание договора аренды указанного участка сроком на 20 лет для реконструкции и эксплуатации цеха по изготовлению биотоплива.

      Хабар корупція Львівська область Радехів РДА
      Взятка, которую получил чиновник из Радеховщины

      В полиции уточнили, что средства председатель РГА получал в два этапа: 200 долларов – за вынесение указанного вопроса на рассмотрение сессии райсовета и 800 долларов – за подписание договора аренды.

      Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Взятка Коррупция Новости Львова
      Источник: 24 канал
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