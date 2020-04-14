Заместитель Кличко Поворозник требовал взятки в сотни тысяч долларов: СБУ задержала посредника

Сотрудники СБУ задокументировали противоправную деятельность первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника. Он через посредника требовал неправомерную выгоду в размере 125 тысяч долларов от представителя компании-застройщика.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники среди правоохранителей.

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По данным журналистов, Поворозник требовал взятку за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений.

Спецслужбисты задержали посредника после получения неправомерной выгоды в сумме 60 тысяч долларов.



Дело первого заместителя Кличко Поворозника: 60 тысяч долларов взятки, которые получил посредник

Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали, что посредник для получения денег действовал по указанию и согласованию с Поворозником. Они планировали получить взятку еще и с другого объекта строительства. Говорится о сумме в 246 тысяч долларов.

Сейчас в КГГА проходят неотложные обыски.

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К слову, в конце марта обыски прошли в Николаевской ОГА. Причина – подозрение чиновников в присвоении бюджетных денег.

Биография Николая Поворозника: коротко