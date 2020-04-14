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      Заместитель Кличко Поворозник требовал взятки в сотни тысяч долларов: СБУ задержала посредника

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      Николай Поворозник / "Хмарочос"

      Сотрудники СБУ задокументировали противоправную деятельность первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника. Он через посредника требовал неправомерную выгоду в размере 125 тысяч долларов от представителя компании-застройщика.

      Об этом сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники среди правоохранителей.

      Интересно СБУ задержала генерал-майора Шайтанова, который работал на ФСБ: в чем его подозревают

      По данным журналистов, Поворозник требовал взятку за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений.

      Спецслужбисты задержали посредника после получения неправомерной выгоды в сумме 60 тысяч долларов.


      Дело первого заместителя Кличко Поворозника: 60 тысяч долларов взятки, которые получил посредник

      Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали, что посредник для получения денег действовал по указанию и согласованию с Поворозником. Они планировали получить взятку еще и с другого объекта строительства. Говорится о сумме в 246 тысяч долларов.

      Сейчас в КГГА проходят неотложные обыски.

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      К слову, в конце марта обыски прошли в Николаевской ОГА. Причина – подозрение чиновников в присвоении бюджетных денег.

      Биография Николая Поворозника: коротко

      • Родился 10 апреля 1972 года в селе Святец Теофипольского района Хмельницкой области.
      • Образование: специальность инженера электронной техники (Киевский военный институт управления и связи, 1995), магистр государственного управления (Национальная Академия государственного управления при Президенте Украины, 2008).
      • В 2001 году после службы в Вооруженных Силах стал главным специалистом, а затем и начальником отдела управления по вопросам предпринимательства Киевской городской государственной администрации.
      • В 2006 году он возглавил Главное управление по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.
      • 2013 год – возглавил Департамент экономики и инвестиций КГГА.
      • В 2016 году стал заместителем председателя Киевской городской государственной администрации, а в 2017-м – первым заместителем.
      • В КГГА отвечал за вопросы столичного транспорта.
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Деньги Новости Украины СБУ КГГА Коррупция Взятка Виталий Кличко Новости Киева
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