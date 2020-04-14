Заместитель Кличко Поворозник требовал взятки в сотни тысяч долларов: СБУ задержала посредника
Сотрудники СБУ задокументировали противоправную деятельность первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника. Он через посредника требовал неправомерную выгоду в размере 125 тысяч долларов от представителя компании-застройщика.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники среди правоохранителей.
Интересно СБУ задержала генерал-майора Шайтанова, который работал на ФСБ: в чем его подозревают
По данным журналистов, Поворозник требовал взятку за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений.
Спецслужбисты задержали посредника после получения неправомерной выгоды в сумме 60 тысяч долларов.
Дело первого заместителя Кличко Поворозника: 60 тысяч долларов взятки, которые получил посредник
Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали, что посредник для получения денег действовал по указанию и согласованию с Поворозником. Они планировали получить взятку еще и с другого объекта строительства. Говорится о сумме в 246 тысяч долларов.
Сейчас в КГГА проходят неотложные обыски.
Интересно Псевдосоветник Ермака обещал руководящую должность за 200 тысяч долларов: детали
К слову, в конце марта обыски прошли в Николаевской ОГА. Причина – подозрение чиновников в присвоении бюджетных денег.
Биография Николая Поворозника: коротко
- Родился 10 апреля 1972 года в селе Святец Теофипольского района Хмельницкой области.
- Образование: специальность инженера электронной техники (Киевский военный институт управления и связи, 1995), магистр государственного управления (Национальная Академия государственного управления при Президенте Украины, 2008).
- В 2001 году после службы в Вооруженных Силах стал главным специалистом, а затем и начальником отдела управления по вопросам предпринимательства Киевской городской государственной администрации.
- В 2006 году он возглавил Главное управление по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.
- 2013 год – возглавил Департамент экономики и инвестиций КГГА.
- В 2016 году стал заместителем председателя Киевской городской государственной администрации, а в 2017-м – первым заместителем.
- В КГГА отвечал за вопросы столичного транспорта.
Читайте также
-
В Москве забетонировали кафе за нарушение карантина: фотосегодня , 18:04
-
Кто пойдет в церковь – не заболеет, – депутат призывает идти в храмы, несмотря на карантинсегодня , 15:12
-
Прогноз погоды на 15 апреля: дождь и холод разделит Украину пополамсегодня , 16:04
-
Валерий Шайтанов: биография и факты о задержанном генерал-майоресегодня , 18:38
-
Когда Рада соберется на внеочередное заседание: версия "Слуги народа" и Разумковасегодня , 19:40
-
Пожар в Чернобыле удалось потушить, но есть очаги тления: как выглядит зона отчуждения – фотосегодня , 18:23