На взломанном сайте Собчак разместили забавный коллаж с Жириновским и водой "Жирик": фото

Предвыборный сайт кандидата в президенты Российской Федерации Ксении Собчак взломали, поместив на главную страницу фото с ее конкурентом Владимиром Жириновским.

Об этом сообщили на странице штаба в Facebook.

Читайте также: В Москве на Ксению Собчак напали с криками "Это за Жириновского"

"Злоумышленники получили доступ к редактированию и публикации новостей и могут распространять информацию, которая не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

В то же время, по информации телеканала "Дождь", при попытке зайти на сайт Собчак появлялась ошибка 521 или фотография лидера ЛДПР Владимира Жириновского с бутылкой воды под названием "Жирик".

"Стакан минералочки в подарок. Акция не распространяется на жителей Донбасса", – написано на фото.

Через два часа после взлома сайт кандидата в президенты РФ возобновил работу.



Сайт Ксении Собчас взломали и разместили на нем фото с Жириновским

Напомним, 28 февраля во время теледебатов между кандидатами в президенты России Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским произошел конфликт. Так, опальный политик обматерил светскую львицу, в результате чего Собчак вылила на Жириновского стакан воды.