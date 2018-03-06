На взломанном сайте Собчак разместили забавный коллаж с Жириновским и водой "Жирик": фото
Предвыборный сайт кандидата в президенты Российской Федерации Ксении Собчак взломали, поместив на главную страницу фото с ее конкурентом Владимиром Жириновским.
Об этом сообщили на странице штаба в Facebook.
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"Злоумышленники получили доступ к редактированию и публикации новостей и могут распространять информацию, которая не соответствует действительности", – говорится в сообщении.
В то же время, по информации телеканала "Дождь", при попытке зайти на сайт Собчак появлялась ошибка 521 или фотография лидера ЛДПР Владимира Жириновского с бутылкой воды под названием "Жирик".
"Стакан минералочки в подарок. Акция не распространяется на жителей Донбасса", – написано на фото.
Через два часа после взлома сайт кандидата в президенты РФ возобновил работу.
Сайт Ксении Собчас взломали и разместили на нем фото с Жириновским
Напомним, 28 февраля во время теледебатов между кандидатами в президенты России Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским произошел конфликт. Так, опальный политик обматерил светскую львицу, в результате чего Собчак вылила на Жириновского стакан воды.