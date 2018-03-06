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На взломанном сайте Собчак разместили забавный коллаж с Жириновским и водой "Жирик": фото

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Предвыборный сайт Ксении Собчак взломали
Предвыборный сайт Ксении Собчак взломали / Фото из открытых источников

Предвыборный сайт кандидата в президенты Российской Федерации Ксении Собчак взломали, поместив на главную страницу фото с ее конкурентом Владимиром Жириновским.

Об этом сообщили на странице штаба в Facebook.

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"Злоумышленники получили доступ к редактированию и публикации новостей и могут распространять информацию, которая не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

В то же время, по информации телеканала "Дождь", при попытке зайти на сайт Собчак появлялась ошибка 521 или фотография лидера ЛДПР Владимира Жириновского с бутылкой воды под названием "Жирик".

"Стакан минералочки в подарок. Акция не распространяется на жителей Донбасса", – написано на фото.

Через два часа после взлома сайт кандидата в президенты РФ возобновил работу.


Сайт Ксении Собчас взломали и разместили на нем фото с Жириновским

Напомним, 28 февраля во время теледебатов между кандидатами в президенты России Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским произошел конфликт. Так, опальный политик обматерил светскую львицу, в результате чего Собчак вылила на Жириновского стакан воды.

Теги: Новости России Владимир Жириновский Курьезные новости Ксения Собчак хакеры
Источник: 24 Канал
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