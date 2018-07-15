На Закарпатье горел детский сад в ромском поселении, местные утверждают, что это поджог

В ночь на воскресенье, 15 июля, в ромском поселении в селе Великая Добронь в Ужгородском районе Закарпатской области произошел пожар в здании детского сада.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

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Отмечается, пожар был настолько сильным, что огонь перекинулся на соседний дом.

Причина возникновения пожара пока неизвестна. Местные цыгане предполагают умышленный поджог с учетом последних событий вокруг ромских поселений в Украине. По информации от спасателей, в результате пожара никто не пострадал.

Пожар в детском саду ромов

В полиции сообщили, что для выяснения точной причины возгорания будет проведена соответствующая экспертиза, именно по этой причине начато уголовное производство по ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины, а это умышленное повреждение имущества через поджог, хотя по предварительным данным, утверждают в полиции, признаков умышленного поджога не обнаружили.

Напомним, что 6 июня в Киеве в национальном природном парке "Голосеевский" появился лагерь ромов. 7 июня представители националистических организаций заявили, что очистят Голосеевский парк от ромов, если те сами не уйдут оттуда в течение 24 часов. Впоследствии в организации заверили, что ромы добровольно покинули территорию парка и обошлось без инцидентов. Однако в полиции утверждают, что уже после этого на лагерь напали общественные активисты и разрушили его.



Также 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 4 травмированы. Злоумышленников уже задержала полиция, им грозит наказание на срок от 15 лет до пожизненного заключения.