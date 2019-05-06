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      На Закарпатье и Львовщине образовались очереди на пунктах пропуска на выезд из Украины

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      На Закарпатье и Львовщине образовались огромные очереди на пунктах пропуска на выезд из Украины
      На Закарпатье и Львовщине образовались огромные очереди на пунктах пропуска на выезд из Украины / Фото из открытых источников

      На пограничных пунктах пропуска в Закарпатской и Львовской областях образовались очереди из сотен автомобилей на выезд из Украины. Пограничники увеличили количество нарядов и оборудовали дополнительные рабочие места.

      Напряженная ситуация перед пунктом пропуска "Тиса" на границе с Венгрией. Журналисты 24 канала сообщают, что здесь ждут оформления около 300 транспортных средств.

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      На границе со Словакией перед пунктом пропуска "Ужгород" ждут оформления 150 автомобилей. Перед пунктом пропуска "Малый Березный" – 200 транспортных средств.

      Елена Трачук, пресс-секретарь Чопского пограничного отряда, добавила, что сегодня в 8 утра снова вышла из строя база данных Пограничной полиции Венгрии на всем участке украинско-венгерской границы. Именно поэтому, вероятно, и образовались очереди, пишет "Укринформ".

      Проблемы на словацкой границе связаны еще с тем, что после праздников многие украинцы выезжают на работу в ЕС,
      – объяснила Трачук.

      Кроме того, на польской границе также образовались многочасовые пробки.

      Около 400 авто ждут на пункте пропуска "Краковец". Немного лучше ситуация на пункте пропуска "Грушев" – по состоянию на 8 утра более полусотни машин.

      Пограничники прогнозируют, что очереди исчезнут за день-два.

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      Теги: Новости Украины Новости Польши Новости Львова Новости Закарпатья Путешествия Госпогранслужба Словакия Венгрия
      Источник: 24 канал
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