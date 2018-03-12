На Закарпатье из-за схода селевого потока дорогу завалило огромными глыбами: фото и видео
В Закарпатской области произошло схождение селевого потока и каменной породы на трассу областного значения. В результате инцидента ограничено движение транспорта.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Закарпатья.
Инцидент произошел утром 12 марта на автодороге "Тячев — Усть — Чорна — Дубовое" (между населенными пунктами Нересница, Ганичи Тячевского района). Там произошло схождение селевого потока и каменной породы протяженностью около 10 метров.
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По состоянию на 08:35 последствия смещения с дорожного полотна частично были расчищены. Сейчас специалисты продолжают убирать с дороги каменные глыбы.
К счастью, обошлось без пострадавших.
На дорогу снесло огромные глыбы
Последствия селевых потоков на Закарпатье