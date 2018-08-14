На Закарпатье пьяный водитель совершил ДТП и сбежал, оставив в авто травмированных детей

В ночь на 14 августа в селе Верхний Коропец, что на Закарпатье, произошла авария. Водитель микроавтобуса не справился с управлением и въехал в кювет. А раненых пассажиров, из которых двое детей, оставил на произвол судьбы.

В целом, в то время в его бусе находились пятеро пассажиров, сообщили 24 канала в Нацполиции в Закарпатской области.

Читайте также: В Днепре неизвестные на Mitsubishi с номерами "Свадьба" отобрали у инкассаторов полмиллиона гривен

С травмами различной степени тяжести в больницу доставили детей 6 и 13 лет. За помощью к медикам обратились и трое взрослых из микроавтобуса. Всех госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.

Самого же горе-водителя полицейским пришлось искать в течение часа. В отличие от других пассажиров, он серьезно не пострадал.

Полиция менее чем за час разыскала водителя. Он оказался в состоянии алкогольного опьянения. У него в крови было более 3 промилле алкоголя. Скрывался он в одной из надворных построек,

– отметила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Закарпатской области Татьяна Щоголева.

Видео комментария пресс-секретаря Нацполиции в Закарпатской области