На Закарпатье погибла 66-летняя женщина, которая случайно порезала себе шею

На Закарпатье в селе Подгорное женщина по собственной неосторожности получила колото-резаную рану шеи. Она умерла в карете скорой помощи.

В полицию поступило сообщение от врачей, что в карете скорой помощи умерла 66-летняя жительница села. Об этом сообщает Mukachevo.net.

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Правоохранители установили, что пенсионерка получила колото-резаную рану шеи случайно, она упала с деревянной колоды в кладовой комнате, а в руках у нее был нож.

Полиция открыла уголовное производство с пометкой "несчастный случай".

В ходе осмотра тела умершей судебно-медицинский эксперт установил, что вышеуказанное телесное повреждение могло быть получено по собственной неосторожности.