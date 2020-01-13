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      На Закарпатье погибла 66-летняя женщина, которая случайно порезала себе шею

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      Сама себя случайно порезала ножом. 66-летняя женщина умерла в карете скорой / korupciya.com

      На Закарпатье в селе Подгорное женщина по собственной неосторожности получила колото-резаную рану шеи. Она умерла в карете скорой помощи.

      В полицию поступило сообщение от врачей, что в карете скорой помощи умерла 66-летняя жительница села. Об этом сообщает Mukachevo.net.

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      Правоохранители установили, что пенсионерка получила колото-резаную рану шеи случайно, она упала с деревянной колоды в кладовой комнате, а в руках у нее был нож.

      Полиция открыла уголовное производство с пометкой "несчастный случай".

      В ходе осмотра тела умершей судебно-медицинский эксперт установил, что вышеуказанное телесное повреждение могло быть получено по собственной неосторожности.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминал Криминальные новости Новости Закарпатья
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