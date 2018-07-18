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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

На Закарпатье полиция устроила погоню со стрельбой за группой наркоторговцев

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На Закарпатье правоохранители со стрельбой задержали группу наркоторговцев
На Закарпатье правоохранители со стрельбой задержали группу наркоторговцев / пресс-служба Нацполиции Закарпатья

На Закарпатье в результате спецоперации правоохранители задержали группу наркосбытчиков. Они на протяжении длительного времени занимались изготовлением и поставками наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах как на территории региона, так и за его пределами.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции в Закарпатской области.

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Во время задержания один из злоумышленников оказал сопротивление законным требованиям полицейских. Поэтому для остановки транспорта, на котором передвигался злоумышленник, сотрудники полиции были вынуждены применить огнестрельное оружие. Пострадавших нет,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что все члені группы задержаны. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Спецоперацию по задержанию членов организованной группы наркодельцов департамент противодействия наркопреступности Нацполиции совершил под процессуальным руководством Военной прокуратуры Западного региона Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Новости Закарпатья Наркотики
Источник: 24 канал
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