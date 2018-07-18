На Закарпатье полиция устроила погоню со стрельбой за группой наркоторговцев

На Закарпатье в результате спецоперации правоохранители задержали группу наркосбытчиков. Они на протяжении длительного времени занимались изготовлением и поставками наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах как на территории региона, так и за его пределами.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции в Закарпатской области.

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Во время задержания один из злоумышленников оказал сопротивление законным требованиям полицейских. Поэтому для остановки транспорта, на котором передвигался злоумышленник, сотрудники полиции были вынуждены применить огнестрельное оружие. Пострадавших нет,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что все члені группы задержаны. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Спецоперацию по задержанию членов организованной группы наркодельцов департамент противодействия наркопреступности Нацполиции совершил под процессуальным руководством Военной прокуратуры Западного региона Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия.