На Закарпатье трое детей совершили надругательство над могилами

На Закарпатье трое детей опрокинули мраморные вазы, цветы, лампадки на сельском кладбище. Инцидент произошел в селе Буковинка Мукачевского района.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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"Трое местных детей, возрастом 7 и 8 лет, играли без присмотра взрослых на кладбище. Дети признались, что это они опрокинули мраморные вазы с памятника и разбросали венки и лампадки на могилах", – рассказали подробности в полиции.

По данному факту в полиции начали расследование по ч.1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины, то есть надругательство над могилой.

Однако, уголовное производство будет закрыто из-за недостижения причастными к содеянному детьми возраста для применения судебного наказания. С родителями малолетних школьников в полиции проведут профилактические беседы и привлекут их к административной ответственности за невыполнение родителями или лицами, которые их заменяют, обязанностей относительно воспитания детей.



Трое детей перекинули мраморные вазы, цветы, лампадки на сельском кладбище



Дети признались, что это они перекинули мраморные вазы с памятника и разбросали венки и лампадки на могилах