На Закарпатье в страшной аварии столкнулись авто и два мотоцикла: фото и видео

Вблизи села Чинадиево, что на Закарпатье, около полудня 13 мая столкнулись автомобиль Mercedes и два мотоцикла.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Трое пострадавших госпитализированы, в двух из них диагностировали тяжелые травмы. Так в 48-летней женщины – полная травматическая ампутация левого бедра и разорваны легкие, у 50-летнего мужчины – травматическая ампутация левого бедра и левого плеча. Последний находится в очень тяжелом состоянии, у него уже была остановка сердца.

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В еще одного потерпевшего сломанные две кости левой голени. Все пострадавшие являются жителями села Косонь Береговского района.

По предварительной информации правоохранителей, водитель Mercedes был пьян, превысил скорость и выехал на встречную полосу.