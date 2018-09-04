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На Закарпатье зафиксирована вспышка менингококковой инфекции: умер ребенок

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Менингококковая инфекция в Украине
Менингококковая инфекция в Украине / Иллюстративное фото

В селе Порошково на Закарпатье зафиксирована вспышка менингококковой инфекции, в результате которой 10 человек попали в больницу. Кроме того, умер 1 ребенок, еще 1 – в реанимации.

Об этом рассказал главный врач областной инфекционной больницы Михаил Поляк, сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Закарпатской облгосадминистрации.

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В ночь с 31 августа на 1 сентября от молниеносной формы менингококковой инфекции в областной инфекционной больнице умерла восьмилетняя девочка из с. Порошково Перечинского района. Еще 10 жителей села сейчас находятся на лечении: один ребенок с тяжелой генерализованной формой – в отделении интенсивной терапии,
– рассказал Поляк.

Он добавил, что у 6 больных локализованная форма болезни – назофарингит, а 3 людей являются носителями этого заболевания, состояние пациентов стабильное.

Специалисты провели эпидобследование места жительства больных и осуществили комплекс противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий. Разработано и введено в действие оперативный план мероприятий по локализации и недопущении распространения менингококковой инфекции в Перечинском районе.

В Департаменте здравоохранения утверждают, что сейчас ситуация с заболеванием на менингококковую инфекцию в районе контролируемая и стабильная.

В Порошковской общеобразовательной школе І-ІІІ ступеней с 3 по 7 сентября введен карантин.

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Порошковской сельской раде рекомендовано установить карантин в дошкольных учебных заведениях и запретить проведение массовых мероприятий на территории села, а также поручено проводить разъяснительную работу с ромским населением относительно содействия медицинским работникам в обследовании на менингококковую инфекцию.

Теги: Новости Украины Жертвы Здоровая жизнь Лечение Инфекция эпидемия Дети и несовершеннолетние Новости Закарпатья Здоровье
Источник: 24 канал
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