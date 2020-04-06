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      На Закарпатье заразился COVID-19 заведующий поликлиники: его мать – первая жертва коронавируса

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      На Закарпатье умер первый человек от коронавируса: ее сын врач также заразился / "Громадське"

      Первая смерть от коронавируса произошла и на Закарпатье. В Иршаве умерла 71-летняя женщина. Впоследствии у ее сына заведующего поликлиническим отделением Иршавской районной больницы также обнаружили COVID-19.

      Первая жертва коронавируса на Закарпатье: детали

      По данным местного журналиста Виталия Глаголы, 71-летняя женщина скончалась в ночь на 6 апреля. У нее диагностировали коронавирус, и последние несколько дней она находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Эту информацию Глаголу подтвердил главный врач Иршавской районной больницы Сергей Караслай.

      Еще один громкий случай В Ужгороде более 20 медиков отправили на самоизоляцию из-за контакта с больными COVID-19

      Инфицированный сын-врач

      Глагола со ссылкой на источники добавляет, что умершая является мамой заведующего поликлинического отделения Иршавской районной больницы. У мужчины также обнаружили коронавирус.

      Сейчас у всех врачей, которые с ним контактировали, будут брать мазки для ПЦР-тестирования, а весь персонал поликлинического отделения протестуют экспресс-тестами. Последний раз медики контактировали с умершей больной 8 дней назад.

      Кстати На Закарпатье выписали из больницы первую пациентку с коронавирусом

      Важно! Согласно данным Минздрава, по состоянию на утро 6 апреля на Закарпатье подвтердили 35 случаев заражения коронавирусом. Всего в Украине – 1319 больных. К сожалению, 38 человек умерли. Правда, 28 пациентам удалось выздороветь. Пока Николаевская область остается единственной, где не обнаружили ни одного случая заболевания COVID-19.

      Тести
      Кратко о разнице между экспресс-тестом и тестом ПЦР / Инфографика 24 канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Здоровье Новости Здоровье Больница Медицина Коронавирус COVID-19 Новости Закарпатья
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