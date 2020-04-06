На Закарпатье заразился COVID-19 заведующий поликлиники: его мать – первая жертва коронавируса
Первая смерть от коронавируса произошла и на Закарпатье. В Иршаве умерла 71-летняя женщина. Впоследствии у ее сына заведующего поликлиническим отделением Иршавской районной больницы также обнаружили COVID-19.
Первая жертва коронавируса на Закарпатье: детали
По данным местного журналиста Виталия Глаголы, 71-летняя женщина скончалась в ночь на 6 апреля. У нее диагностировали коронавирус, и последние несколько дней она находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Эту информацию Глаголу подтвердил главный врач Иршавской районной больницы Сергей Караслай.
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Инфицированный сын-врач
Глагола со ссылкой на источники добавляет, что умершая является мамой заведующего поликлинического отделения Иршавской районной больницы. У мужчины также обнаружили коронавирус.
Сейчас у всех врачей, которые с ним контактировали, будут брать мазки для ПЦР-тестирования, а весь персонал поликлинического отделения протестуют экспресс-тестами. Последний раз медики контактировали с умершей больной 8 дней назад.
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Важно! Согласно данным Минздрава, по состоянию на утро 6 апреля на Закарпатье подвтердили 35 случаев заражения коронавирусом. Всего в Украине – 1319 больных. К сожалению, 38 человек умерли. Правда, 28 пациентам удалось выздороветь. Пока Николаевская область остается единственной, где не обнаружили ни одного случая заболевания COVID-19.
Кратко о разнице между экспресс-тестом и тестом ПЦР / Инфографика 24 канала
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