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      8 миллионов убытков: на закрытой шахте в Донецкой области незаконно добывали уголь

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      СБУ заблокировала незаконную добычу угля на Донбассе / ssu.gov.ua

      На закрытой шахте "Горняк" в Донецкой области за пол года злоумышленники незаконно добыли почти 2,5 тысячи тонн угля.

      О разоблачении незаконной деятельности на закрытой шахте сообщила прессслужба СБУ.

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      Что известно о злоумышленниках?

      • Организовали противоправную добычу шесть человек из Киева, Покровска и временно оккупированного Енакиево.
      • В подпольном предприятии работали 30 горняков.
      • Добывали уголь круглосуточно, в две смены.
      • Никакие правила безопасности не соблюдались.
      • Подозреваемые использовали поддельную документацию одного из угольных предприятий региона.
      • Проводили фиктивные финансово-хозяйственные операции.

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      Об угрозах незаконной деятельности

      Такая добыча могла привести к экологической катастрофе. Возрастала опасность оползней и протекания подземных вод. А это создавало угрозу жизни и здоровью местных жителей.

      донеччина шахта незаконний видобуток вугілля гірник сбу
      Злоумышленники незаконно добыли более 2,5 тонн угля / Служба безопасности Украины

      Продавали незаконно добытый уголь учреждениям и заведениям Днепропетровской, Запорожской и ряду западных областей.

      В СБУ заявили, что такие действия злоумышленников нанесли государству ущерб на более чем  8 миллионов гривен.

      Доказательства преступления! Во время 7 обысков на месте незаконной добычи и в местах проживания причастных правоохранители изъяли оборудование, транспорт, банковские карты, печати и штампы предприятий, которые использовали в преступной схеме.

      Сейчас решается вопрос относительно уведомления о подозрении по статьям Уголовного кодекса.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины СБУ Угольная промышленность
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