8 миллионов убытков: на закрытой шахте в Донецкой области незаконно добывали уголь

На закрытой шахте "Горняк" в Донецкой области за пол года злоумышленники незаконно добыли почти 2,5 тысячи тонн угля.

О разоблачении незаконной деятельности на закрытой шахте сообщила прессслужба СБУ.

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Что известно о злоумышленниках?

Организовали противоправную добычу шесть человек из Киева, Покровска и временно оккупированного Енакиево.

В подпольном предприятии работали 30 горняков.

Добывали уголь круглосуточно, в две смены.

Никакие правила безопасности не соблюдались.

Подозреваемые использовали поддельную документацию одного из угольных предприятий региона.

Проводили фиктивные финансово-хозяйственные операции.

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Об угрозах незаконной деятельности

Такая добыча могла привести к экологической катастрофе. Возрастала опасность оползней и протекания подземных вод. А это создавало угрозу жизни и здоровью местных жителей.



Злоумышленники незаконно добыли более 2,5 тонн угля / Служба безопасности Украины

Продавали незаконно добытый уголь учреждениям и заведениям Днепропетровской, Запорожской и ряду западных областей.

В СБУ заявили, что такие действия злоумышленников нанесли государству ущерб на более чем 8 миллионов гривен.

Доказательства преступления! Во время 7 обысков на месте незаконной добычи и в местах проживания причастных правоохранители изъяли оборудование, транспорт, банковские карты, печати и штампы предприятий, которые использовали в преступной схеме.

Сейчас решается вопрос относительно уведомления о подозрении по статьям Уголовного кодекса.