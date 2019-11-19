8 миллионов убытков: на закрытой шахте в Донецкой области незаконно добывали уголь
На закрытой шахте "Горняк" в Донецкой области за пол года злоумышленники незаконно добыли почти 2,5 тысячи тонн угля.
О разоблачении незаконной деятельности на закрытой шахте сообщила прессслужба СБУ.
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Что известно о злоумышленниках?
- Организовали противоправную добычу шесть человек из Киева, Покровска и временно оккупированного Енакиево.
- В подпольном предприятии работали 30 горняков.
- Добывали уголь круглосуточно, в две смены.
- Никакие правила безопасности не соблюдались.
- Подозреваемые использовали поддельную документацию одного из угольных предприятий региона.
- Проводили фиктивные финансово-хозяйственные операции.
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Об угрозах незаконной деятельности
Такая добыча могла привести к экологической катастрофе. Возрастала опасность оползней и протекания подземных вод. А это создавало угрозу жизни и здоровью местных жителей.
Злоумышленники незаконно добыли более 2,5 тонн угля / Служба безопасности Украины
Продавали незаконно добытый уголь учреждениям и заведениям Днепропетровской, Запорожской и ряду западных областей.
В СБУ заявили, что такие действия злоумышленников нанесли государству ущерб на более чем 8 миллионов гривен.
Доказательства преступления! Во время 7 обысков на месте незаконной добычи и в местах проживания причастных правоохранители изъяли оборудование, транспорт, банковские карты, печати и штампы предприятий, которые использовали в преступной схеме.
Сейчас решается вопрос относительно уведомления о подозрении по статьям Уголовного кодекса.