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      На Запорожье из-за мощного шторма остров Бирючий отрезало от дорожного сообщения

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      Кирилловку затопило
      Кирилловку затопило / mv.org.ua

      Из-за страшного шторма в курортном поселке Кирилловка, на Запорожье, подтопило 40 баз отдыха, а остров Бирючий остался отрезанным от дорожного сообщения.

      Об этом сообщили в Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает "Интерфакс-Украина".

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      Море на проезжей части дороги соединилось с лиманом, поэтому до острова Бирючий, который располагается в конце Федотовой косы близ Кирилловки, теперь машиной не добраться.


      Шторм на острове Бирючий

      В самой же Кирилловке в подтопленных домах уровень воды поднялся местами на 20 сантиметров.

      Последствия шторма в Кирилловке: смотрите видео

      Кроме того, в прибрежном Бердянске и близлежащих населенных пунктах сильный ветер, который достигал 26 метров в секунду, оборвал провода, из-за чего десятки домов остались без энергоснабжения.

      О пострадавших не сообщается.

      Теги: Новости Украины ГСЧС Новости Запорожья Непогода в Украине
      Источник: 24 Канал
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