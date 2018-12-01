На Запорожье из-за мощного шторма остров Бирючий отрезало от дорожного сообщения

Из-за страшного шторма в курортном поселке Кирилловка, на Запорожье, подтопило 40 баз отдыха, а остров Бирючий остался отрезанным от дорожного сообщения.

Об этом сообщили в Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает "Интерфакс-Украина".

Читайте также: В МАУ отменили перелеты по ряду направлений из-за непогоды: перечень авиарейсов

Море на проезжей части дороги соединилось с лиманом, поэтому до острова Бирючий, который располагается в конце Федотовой косы близ Кирилловки, теперь машиной не добраться.



Шторм на острове Бирючий

В самой же Кирилловке в подтопленных домах уровень воды поднялся местами на 20 сантиметров.

Последствия шторма в Кирилловке: смотрите видео

Кроме того, в прибрежном Бердянске и близлежащих населенных пунктах сильный ветер, который достигал 26 метров в секунду, оборвал провода, из-за чего десятки домов остались без энергоснабжения.

О пострадавших не сообщается.