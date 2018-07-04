На Запорожье мужчина застрелил подростка, который избил его за проукраинские взгляды

Правоохранители задержали в Мелитополе Запорожской области местного жителя, который застрелил 19-летнего студента.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

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"Следственно-оперативной группой установлено, что ночью во время употребления спиртных напитков между мужчинами возник конфликт и драка, в ходе которой один из них выстрелил из самодельного огнестрельного устройства", – говорится в сообщении.

Его доставили в местную больницу, в которой он от полученных травм скончался.

По данным портала Местные вести, конфликт возник из-за антиукраинской позиции погибшего.

Во время распития спиртного студент спросил подозреваемого, за Украину ли он, а когда тот ответил утвердительно, назвал его "нацистом" и начал бить. После этого мужчина ушел домой, а вернулся с самодельным пистолетом и выстрелил в нападавшего.