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Телеканал новостей 24 Новости Криминальные новости
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На Запорожье родственница наркобарона хранила кокаин на 2,5 миллиона гривен

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На Запорожье родственница наркобарона хранила кокаин на 2,5 миллиона гривен
На Запорожье родственница наркобарона хранила кокаин на 2,5 миллиона гривен / Фото пресс-службы полиции

6 апреля в рамках спецоперации, сотрудниками полиции, совместно с прокуратурой области, были одновременно проведены обыски у наркосбытчиков в городе Запорожье.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Правоохранители задержали женщину 1976 года рождения – родственницу одного из наркобаронов Запорожского региона. Злоумышленница хранила и распространяла на территории Запорожской области наркотические средства – метадон, кокаин, героин.

Во время обыска у злоумышленницы изъяли: зип-пакеты, с порошкообразным веществом белого цвета, общим весом более 500 грамм (наркотическое средство "Кокаин"); денежные средства – 14 300 грн. и 1 350 долларов; электронные весы и банковские карты; гладкоствольное ружье "Meverick" (калибр 12мм.) с 4 патронами к нему; семьдесят один патрон калибра 9 мм; черновики с записями; 11 мобильных телефонов и сим-карты,
– рассказали в полиции.

В полиции говорят, что по ценам наркосбытчиков сумма изъятого наркотического средства составляет 2 млн. 500 тыс. грн.


Злоумышленница хранила и распространяла наркотические средства – метадон, кокаин, героин

Теги: Криминальные новости Новости Запорожья Наркотики
Источник: 24 Канал
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