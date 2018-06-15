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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

На Запорожье в оздоровительном комплексе отравились 28 детей

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На Запорожье в оздоровительном комплексе массово отравились дети
На Запорожье в оздоровительном комплексе массово отравились дети / Иллюстративное фото

В оздоровительном комплексе "Маяк", что на Запорожье, отравились 28 детей и 2 взрослых. Пострадавшие обратились с жалобами на расстройство желудка в медицинский пункт лагеря. Случаи заболевания детей зарегистрированы в 13 отрядах с 19 (от 1 до 4 больных детей в каждом).

Об этом сообщили в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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14 июня в 22:00 поступило сообщение от директора обособленного оздоровительного комплекса "Маяк" АО "Мотор Сич" ОАО "Мотор Сич" об обращении детей с жалобами на расстройство желудка в медицинский пункт лагеря. К вечеру обратилось 30 человек, в том числе 28 детей. Состояние больных, которые обращались за медицинской помощью было легкой и средней степени тяжести,
– говорится в сообщении.

Того же дня специалистами начато санитарно-эпидемиологическое расследование и обследование учреждения и медицинский осмотр всех детей и персонала.

По результатам проверки учреждения установлено, что питание организовывает ОП ОК "Маяк" АО "Мотор-Сич".

Согласно сообщению при обследовании оздоровительного комплекса установлен ряд нарушений санитарных требований. А именно "отсутствует проточное горячее водоснабжение для мытья рук детей, не созданы условия для мытья внутрицехового оборудования и емкостей для третьих блюд, перспективное двухнедельное меню не придерживается".

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"Для детского питания используются запрещенные продукты (вода питьевая сильногазированная); утвержденный технологической картой вид продукции не соответствует фактическому (четверть куриная заменена на крыло куриное); журнал бракеража сырой продукции ведется нерегулярно; нарушается технология приготовления блюд и обработки овощей; не соблюдаются требования подготовки сырья, в частности процесс дефростации мяса и т. д", – отмечают специалисты.

Проведение комплекса противоэпидемических мероприятий продолжается.

Отмечается, что на территории детского оздоровительного заведения также организованный отдых 85 взрослых — еда для них также готовится в пищеблоке лагеря.

Теги: Дети Здоровье Новости Украины отравление Новости Запорожья
Источник: 24 Канал
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