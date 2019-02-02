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      На Запорожье введено в эксплуатацию первые семь турбин Приморской ветряной электростанции

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / Фото из открытых источников

      В Запорожской области заработали первые семь из 26 очередей Приморской ветряной электростанции. Было введено 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, и 10-й пусковой комплексы. Мощность одной ветряной турбины составляет 3,8 МВт.

      Об этом сообщил Минрегион на официальном сайте.

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      Отмечается, что после запуска всех 26-ти турбин общая мощность Приморской ВЭС составит 200 Мегаватт.

      Строительство каждой очереди предусматривает установление одной турбины, прокладка кабельных линий 35 киловатт и кабельных линий управления пожарной сигнализацией. Мощность одной ветровой турбины составляет 3,8 МВт.

      ВЕС, енергетика,
      Турбіна Приморської ВЕС // Мінрегіон

      Интересно, что на ВЭС будет использована инновационная технология "цифровая подстанция". Это первый проект с применением ЦПС в Украине.

      "Цифровая подстанция" позволяет провести оценку состояния оборудования в режиме реального времени, а также автоматически реагировать на повреждения и сбои. Это упрощает и выводит на новый уровень техническое обслуживание подстанции, осуществляя его по состоянию, а не в плановом режиме.

      Смотрите видео: строительство Приморской ВЭС

      Что известно о Приморске ветровую электростанцию?Ветровая электростанция в Украине, которая строится вблизи города Приморск в Запорожской области. Здесь до 2020 года планируется запустить в работу две ветроэлектростанции - Приморске ВЭС-1 и Приморске ВЭС-2 общей установленной мощностью 200 Мегаватт. На Приморской ВЭС планируется установить 52 ветротурбины 3-мегаваттного класса производства компании General Electric. По подсчетам станция отдавать 680 миллионов кВт/час "зеленой" электроэнергии в год.

      Теги: Новости Украины Возобновляемая энергетика Энергетика Минрегион Новости Запорожья
      Источник: 24 Канал
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