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Телеканал новостей 24 Новости Криминальные новости

На Запорожье задержали похитителей человека, один из которых имел фейкове удостоверение АП

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Двое мужчин похитили жителя Днепра
Двое мужчин похитили жителя Днепра / Нацполиция

На Запорожье полиция задержала двух мужчин, которые на прошлой неделе посреди улицы похитили жителя Днепра.

21-летнего парня злоумышленники схватили и втянули в свой внедорожник Toyota.

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Через некоторое время пленник связался с родственниками и рассказал о своем местонахождении. Так полиция и спецподразделение КОРД отследили похитителей.

Их остановили на трассе Запорожье – Днепр – Борисполь и задержали. Ими оказались двое днепрян 30 и 37 лет. В салоне авто нашли и изъяли 2 пистолета, 35 патронов, нож и 3 мобильных телефона.

Один из задержанных, пытался давить на полицию, потрясая удостоверением сотрудника Администрации Президента. Оно оказалось фальшивым. Следовательно, кроме обвинений в похищении человека, по которому грозит до пяти лет, мужчина еще будет отвечать за подделку документов.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

 

Теги: Криминальные новости Новости Днепра Новости Запорожья Полиция
Источник: 24 канал
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