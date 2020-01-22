13:58
22 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: У Лукашенко дух Моисея. Подарок для Кима
      Вєсті Кремля
      22:12, 21 января
      Вести.UA: Дорогой портрет Зеленского в Баканова. Венедиктова намела нового помощника
      Вєсті.UA
      19:30, 21 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ

      На зарплату в конверте в Украине соглашается большинство людей

      87 Читати новину українською
      Зарплаты в конвертах в Украине соглашается получать большинство работников / 24 канал

      Получать в конверте часть зарплаты, при этом работая официально, соглашается больше половины наемных работников в Украине (59,8%). В то же время среди тех, кто не работает, только 46,0% соглашаются на зарплату в конверте.

      Наемные работники в Украине не имеют общего мнения о том, какой вариант получения зарплаты является более привлекательным, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

      К теме: Какие зарплаты в Украине в рабочей сфере: инфографика

      Зарплаты в конвертах: мнение украинцев

      • 28% опрошенных украинцев выступают за более высокую зарплату плюс часть неофициально в конверте;
      • 22% – за более низкую зарплату, но чтобы вся она выплачивалась официально;
      • 29% – в зависимости от того, насколько большой будет неофициальная часть зарплаты.

      Исследование Центра Разумкова было проведено 6-11 сентября 2019 года среди 2018 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

      середня зарплата в Україні статистика зарплат доходи українців
      Как менялась средняя зарплата в Украине за последние годы / Инфографика 24 канала

      Безробіття в Україні де в Україні немає роботи статистика по областях
      Статистика уровня безработицы в Украине по областям / Инфографика 24 канала
       

      Лунный календарь стрижек на январь 2020: интересные советы
      сегодня
      23129
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Деньги исследования Социологическое исследование Статистика Зарплата
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:15 Первые смерти на Майдане: Сергей Нигоян и Михаил Жизневский
      Олена Кандяк 603
      сегодня , 12:00 Новий закон про працю. За яких підстав вас можуть звільнити
      Блоги 3741
      21 января , 15:37 Украинская красавица дала мастер-класс игры в покерном хедз-апе
      487
      сегодня , 11:39 Анна Новосад: что известно о главе Минобразования
      8242
      сегодня , 10:00 Місто-мурашник: хто живе в Нью-Йорку
      Блоги 509
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук