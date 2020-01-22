На зарплату в конверте в Украине соглашается большинство людей

Получать в конверте часть зарплаты, при этом работая официально, соглашается больше половины наемных работников в Украине (59,8%). В то же время среди тех, кто не работает, только 46,0% соглашаются на зарплату в конверте.

Наемные работники в Украине не имеют общего мнения о том, какой вариант получения зарплаты является более привлекательным, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

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Зарплаты в конвертах: мнение украинцев

28% опрошенных украинцев выступают за более высокую зарплату плюс часть неофициально в конверте;

22% – за более низкую зарплату, но чтобы вся она выплачивалась официально;

29% – в зависимости от того, насколько большой будет неофициальная часть зарплаты.

Исследование Центра Разумкова было проведено 6-11 сентября 2019 года среди 2018 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.



Как менялась средняя зарплата в Украине за последние годы / Инфографика 24 канала