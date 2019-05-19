На земле, где деревья растут из человеческой крови: политики почтили память жертв репрессий

19 мая в Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий. Речь идет о почтении памяти жертв Большого террора – политических репрессий в СССР. А также о трагических событиях в истории Украины, связанных с насильственным внедрением коммунистической идеологии.

Не обошли вниманием этот день и украинские политические лидеры. Они говорили о том, что "украинская земля покоит прах невинных жертв и хранит страшную правду, пытаясь залечить жгучую боль своего народа" (так написал Порошенко в своем Twitter).

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Также Петр Порошенко опубликовал в своем Facebook видеообращение, где отметил, что независимость Украины и свобода украинского народа оплачены по очень высокой цене. И украинцы это должны помнить, вглядываясь в завтрашний день.

На земле, где деревья растут из человеческой крови, не может быть и речи о политических заигрываниях с агрессором и наследником режима, который эту кровь проливал,

– подчеркнул Порошенко.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал украинцев почтить память жертв политических репрессий минутой молчания и зажечь вечером свечу. И подчеркнул, что прямая обязанность Украины – сделать все возможное, чтобы подобное никогда больше не повторилось.

Украинское государство имеет нулевую толерантность к любым проявлениям насилия против личности, народов и человечества. Человеческая жизнь – высшая социальная ценность,

– сказал Гройсман.

По его же словам, украинское государство не сойдет с пути внедрения демократических ценностей в обществе: "Убежден, что Украина больше никогда не вернется в орбиту одиозного имперского пространства, который всегда уничтожал и продолжает уничтожать свободу человека, свободу социальных групп и целых народов".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что история сейчас повторяется: Россия пытается захватить украинские земли, изменить границы, уничтожить независимую Украину. К тому же, в российских тюрьмах и колониях удерживают десятки украинских политзаключенных.

Но Украина уже никогда не будет частью "русского мира". Помним каждого, кто погиб за Родину, кого тоталитарный молох раздавил своими тисками, и молимся за них. Должны сделать все, чтобы не допустить возвращения к империи зла, где возможны репрессии и геноцид!

– заявил Турчинов.

Народный депутат Игорь Мосийчук обратился к украинцам с напоминанием, что политические репрессии в Украине "стали возможны лишь после оккупации нашей страны советской Россией". И война на Донбассе является продолжением той же российской оккупационной политики.

Молимся за жертв политических репрессий, за родных и близких, ставших жертвами большевистского террора. И самое главное – за то, чтобы никогда не повторилось ужасы политрепрессий! Царство Небесное и вечная память всем замученным оккупантами украинцам!

– призвал Мосийчук.

Память жертв политических репрессий в Украине отмечается с 2007 года ежегодно в третье воскресенье мая. Подробно о Дне памяти жертв политических репрессий и что надо знать о терроре – в материале 24 канала.

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний также высказался о Дне памяти жертв политических репрессий в Украине. Он напомнил о "трагических событиях в истории Украины, которые стали следствием насильственного внедрения коммунистической идеологии, основанной на чувствах ненависти к "классовым врагам".

Сегодня вместе с вами молюсь за души сотен тысяч замученных и пострадавших в те жестокие времена. Насилие против человечности является преступлением перед Богом и историей, оно не имеет срока давности и оправдания,

– написал Епифаний в Facebook.