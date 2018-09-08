На жаль или нажаль: как хорошо вы знаете украинский язык?
День грамотности отмечают в мире ежегодно 8 сентября. Украинцам в этот день стоит вспомнить основные правила родного языка – проверьте, не нужно ли вам немного "подтянуть" свои знания.
Украина считается одной из стран с лучшим уровнем образования, однако граждане государства продолжают делать типичные ошибки. Помните: научиться правильно говорить и писать никогда не поздно! В День грамотности самое время проверить свои знания.
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Хорошо ли вы владеете всеми глубинами нашего родного языка? Все точки над "і" поможет поставить интересный тест от 24 канала.
Источник: 24 Канал
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