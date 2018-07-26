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На Житомирщине грабители пытали семью фермеров горячим утюгом на глазах у детей

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На Житомирщине грабители пытали семью фермеров горячим утюгом на глазах у детейжники катували сім'ю фермерів гарячою праскою на очах у дітей
На Житомирщине грабители пытали семью фермеров горячим утюгом на глазах у детейжники катували сім'ю фермерів гарячою праскою на очах у дітей / te.20minut.ua

В Житомирской области грабители ворвались в частный дом фермеров и несколько часов пытали семью, требуя деньги и ценности. Все издевательства происходили на глазах у детей.

Об этом говорится на сайте ТСН.

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Пострадавшая Любовь Самчик рассказала, что грабители их связали, и "ставили утюг на спину, били, душили, приставляли нож к горлу".

В 3:00 ночи я услышала, как кто-то поднимается на второй этаж дома, решила посмотреть и увидела черную тень. Я вышла из спальни и увидела, что они поднимаются – и начала кричать,
– ответила жертва нападавших.

Мужчины в балаклавах ворвались в частный дом. На глазах у детей нападавшие пытали родителей, ставили раскаленные утюги на тело их матери и бабушки и угрожали убить.

Дом воры оставили лишь на рассвете, забрав деньги и украшения. Добычей воров стали несколько тысяч гривен, 800 долларов и украшения. Нападавшие ушли из дома, но всех оставили связанными.

Освободившись, семья вызвала скорую и полицию. На место преступления выехали следователи, они уже выяснили, что один из грабителей залез в дом через окно, а затем открыл дверь и впустил остальных. В полиции надеются, что воров могла зафиксировать камера наблюдения, а поэтому преступление можно будет раскрыть по горячим следам.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Ограбления Новости Житомира Жертвы
Источник: 24 канал
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