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      На Житомирщине лесной пожар приближается к селу, едва не сгорел КПП на границе: фото

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      Лісова пожежа на Житомирщині ледь не дісталася КПП "Виступовичі" / фото: ДСНС

      Рядом с селом Рудня Житомирской области 16 апреля пылает лес. Общая площадь пожара составляет около 50 гектаров, а начался он еще около 12 часов обеда.

      Спасателям удалось оттолкнуть пламя от села и остановить угрозу для пункта пропуска "Выступовичи", что расположен на украинско-белорусской границе. Об этом сообщает ГСЧС.

      Важно В Чернобыльской зоне снова начался пожар

      По состоянию на 17 часов 16 апреля спасатели продолжали борьбу со стихией, чтобы пламя не добралось до деревни. На месте пожара работают 3 единицы техники и 12 спасателей, а также 6 единиц пожарной и лесной техники и 45 лесоводов.

      Всего за день в Житомирской области зафиксировали сразу 45 пожаров в экосистемах. Противостояние им осложняют мощные ветры.


      Для борьбы с лесным пожаром возле Рудни привлечены 12 спасателей и почти 50 лесоводов / фото: ГСЧС

      Несмотря на сложную пожарную ситуацию в регионе, спасатели настойчиво призывают граждан не жечь костры, сухую траву, и не использовать открытый огонь,
      –  отметили в ГСЧС.


      Всего за сутки только в Житомирской области произошло 45 пожаров в экосистемах / фото: ГСЧС

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости Житомира ГСЧС Пожар
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