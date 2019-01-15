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      На Житомирщине от кори умер 49-летний мужчина

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      На Житомирщине от кори умер 49-летний мужчина
      На Житомирщине от кори умер 49-летний мужчина / nethersprings.com

      Центр общественного здоровья Минздрава Украины информирует, что за вторую неделю 2019 года корью заболели более двух тысяч человек.

      Об этом говорится на сайте ведомства.

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      От осложнений кори умер 49-летний житель Житомирской области. Известно, что мужчина не прошёл вакцинацию против кори.

      Единственным способом защиты от кори является вакцинация.

      Это уже второй смертельный случай от кори этого года. В 2018 году от осложнений кори умерли 16 человек.

       
      Корь – что это?
      Это очень заразное инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях — до двух часов после того, как больной человек покинул помещение.

      С 28 декабря 2018 года по 11 января 2019 года корью в Украине заболели уже 5059 человек — 2042 взрослых и 3017 детей.

      Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Медицина Здоровье Министерство здравоохранения Украины Новости Житомира Корь
      Источник: 24 Канал
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