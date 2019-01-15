На Житомирщине от кори умер 49-летний мужчина
Центр общественного здоровья Минздрава Украины информирует, что за вторую неделю 2019 года корью заболели более двух тысяч человек.
Об этом говорится на сайте ведомства.
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От осложнений кори умер 49-летний житель Житомирской области. Известно, что мужчина не прошёл вакцинацию против кори.
Единственным способом защиты от кори является вакцинация.
Это уже второй смертельный случай от кори этого года. В 2018 году от осложнений кори умерли 16 человек.
С 28 декабря 2018 года по 11 января 2019 года корью в Украине заболели уже 5059 человек — 2042 взрослых и 3017 детей.
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