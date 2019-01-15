На Житомирщине от кори умер 49-летний мужчина

Центр общественного здоровья Минздрава Украины информирует, что за вторую неделю 2019 года корью заболели более двух тысяч человек.

Об этом говорится на сайте ведомства.

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От осложнений кори умер 49-летний житель Житомирской области. Известно, что мужчина не прошёл вакцинацию против кори.

Единственным способом защиты от кори является вакцинация.

Это уже второй смертельный случай от кори этого года. В 2018 году от осложнений кори умерли 16 человек.

Корь – что это? Это очень заразное инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях — до двух часов после того, как больной человек покинул помещение.

С 28 декабря 2018 года по 11 января 2019 года корью в Украине заболели уже 5059 человек — 2042 взрослых и 3017 детей.

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