На Житомирщине поезд переехал 22-летнего парня, который спал на железнодорожных путях

В понедельник, 6 августа, в Радомышльском районе поезд, следовавший из Киева во Львов, смертельно травмировал 22-летнего парня, который сидел на рельсах, положив голову на колени.

Об этом говорится на сайте полиции Житомирской области.

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Сообщение в отделение полиции поступило около 4 утра от дежурной по станции "Ирша".

Машинист заметил двоих парней, которые сидели (вроде спали) в 150-200 метрах на рельсах. Один из них находился на его пути, другой – на сопредельном. На громкий звуковой сигнал ни один не среагировал, в результате чего и произошел наезд на человека,

– заявили в полиции.

После экстренного торможения поезда товарищ погибшего проснулся. Впоследствии он сообщил, что они с товарищем шли из города Малина в село Тетеревка.

По указанному факту начато уголовное производство. Сейчас продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.

Напомним, двое людей попали под поезд "Ивано-Франковск – Киев" возле станции "Пидзамче" во Львове. Женщина в возрасте 30-35 лет погибла до приезда медиков.