На Житомирщине поезд переехал 22-летнего парня, который спал на железнодорожных путях
В понедельник, 6 августа, в Радомышльском районе поезд, следовавший из Киева во Львов, смертельно травмировал 22-летнего парня, который сидел на рельсах, положив голову на колени.
Об этом говорится на сайте полиции Житомирской области.
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Сообщение в отделение полиции поступило около 4 утра от дежурной по станции "Ирша".
Машинист заметил двоих парней, которые сидели (вроде спали) в 150-200 метрах на рельсах. Один из них находился на его пути, другой – на сопредельном. На громкий звуковой сигнал ни один не среагировал, в результате чего и произошел наезд на человека,
– заявили в полиции.
После экстренного торможения поезда товарищ погибшего проснулся. Впоследствии он сообщил, что они с товарищем шли из города Малина в село Тетеревка.
По указанному факту начато уголовное производство. Сейчас продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.
Напомним, двое людей попали под поезд "Ивано-Франковск – Киев" возле станции "Пидзамче" во Львове. Женщина в возрасте 30-35 лет погибла до приезда медиков.