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      На Житомирщине попрощались с пилотом, погибшим в катастрофе СУ-27 на Винниччине: фото

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      Погибший Иван Петренко
      Погибший Иван Петренко / Фото из открытых источников

      На Житомирщине похоронили пилота Ивана Петренко, который погиб в самолете СУ-27 во время учений в Винницкой области.

      Напомним, учебно-боевой Су-27, в кабине которого были Иван Петренко и американский летчик Сет Неринг, разбился во время полета на учениях "Чистое небо 2018" на территории Винницкой области.

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      За расследование трагедии взялась военная прокуратура. Основной версией следствия сейчас является нарушение правил полета. Иван Петренко, по воспоминаниям коллег, был одним из опытнейших украинских летчиков. У мужчины осталась семья – жена и дочь.

      Попрощались с ним в поселке Озерное. Там мужчина служил несколько лет и командовал летным подразделением. Возле местного дома офицеров собралось около полутысячи человек. В частности, его бывшие коллеги.

      Прощание с погибшим пилотом СУ-27 Иваном Петренко

      После церемонии прощания с почетной стражей пилота похоронили на местном кладбище.

      Прощание с погибшим пилотом СУ-27 Иваном Петренко

      Прощание с погибшим пилотом СУ-27 Иваном Петренко

      Теги: Новости Украины Потери Новости Житомира Упал самолет Су-27
      Источник: 24 канал
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