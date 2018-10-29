На Житомирщине попрощались с пилотом, погибшим в катастрофе СУ-27 на Винниччине: фото
На Житомирщине похоронили пилота Ивана Петренко, который погиб в самолете СУ-27 во время учений в Винницкой области.
Напомним, учебно-боевой Су-27, в кабине которого были Иван Петренко и американский летчик Сет Неринг, разбился во время полета на учениях "Чистое небо 2018" на территории Винницкой области.
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За расследование трагедии взялась военная прокуратура. Основной версией следствия сейчас является нарушение правил полета. Иван Петренко, по воспоминаниям коллег, был одним из опытнейших украинских летчиков. У мужчины осталась семья – жена и дочь.
Попрощались с ним в поселке Озерное. Там мужчина служил несколько лет и командовал летным подразделением. Возле местного дома офицеров собралось около полутысячи человек. В частности, его бывшие коллеги.
Прощание с погибшим пилотом СУ-27 Иваном Петренко
После церемонии прощания с почетной стражей пилота похоронили на местном кладбище.
Прощание с погибшим пилотом СУ-27 Иваном Петренко
Прощание с погибшим пилотом СУ-27 Иваном Петренко