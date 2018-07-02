На Житомирщине задержали военного, которыйВоенная прокуратура Житоми воровал детали боевых машин

Военная прокуратура Житомирского гарнизона Центрального региона вместе со следователями следственного отдела Радомышльского отдела полиции задержали военнослужащего-контрактника, который воровал детали боевых машин.

Военного задержали 27 июня, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

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"Установлено, что в течение двух недель июня 2018 года указанный военнослужащий – мастер мастерской одной из воинских частей, расположенной в поселке Городок Радомышльского района, имея свободный доступ к боевой технике, которую он обслуживал, демонтировал и украл из боевой машины 9А330 "Тор" блоки с электронными платами и элементы плат, содержащие драгоценные металлы – серебро, золото и платину", – говорится в сообщении.

Сумма убытков будет установлена ​​после проведения экспертизы.

В Генпрокуратуре сообщают, что во время проведения первоочередных следственных действий украденное имущество было найдено и возвращено, и сейчас специалисты восстанавливают боевой комплекс.