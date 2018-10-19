На журналиста Дмитрия Гнапа вылили ведро нечистот на Полтавщине: подробности

В городе Шишаки Полтавской области на журналиста-расследователя Дмитрия Гнапа вылили ведро нечистот. Он приехал туда на сессию Полтавского областного совета, на которой депутаты хотят продолжить "дерибан газовых месторождений".

Соответствующие фото журналист показал в своем Facebook.

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Чудесное утро, друзья. Сессия Полтавского облсовета встречает нас титушками и ведром нечистот,

– написал Гнап.

Он заметил, что пытается пройти в зал заседаний, где "забаррикадировались депутаты и собираются продолжить дерибан газовых месторождений".

Заметим, сегодня, 19 октября Полтавский областной совет должен распределить лицензии на разработку нескольких нефтяных и газовых месторождений. В частности, депутаты рассмотрят несколько обращений по вопросам согласования на разработку таких месторождений, которые подали фирмы, созданные лишь год назад и имеющие уставной фонд в несколько десятков тысяч гривен.

Также, на месте происшествия была также журналистка Кристина Бердинских, которая добавила, что правоохранители во время нападения на Гнапа не совершили никаких действий.

"Я в Шишаках Полтавской области, где сегодня состоится сессия облсовета. На сессии депутаты будут утверждать выдачу газовых лицензий. Дмитрия Гнапа, который приехал на сессию, титушки облили ведром дерьма. Вокруг куча полиции. Ни один полицейский не реагировал", – рассказала она.

Впоследствии журналист сообщил, что им все же удалось попасть в сессионный зал.

"Едва прорвались через милицейский кордон и зашли в сессионный зал. Я своим запахом немного испортил настроение цветущий руководству Полтавского облсовета, которое уже внесло в повестку дня дерибан пяти месторождений газа неизвестными фирмами-прокладками", – написал Гнап.

Также журналист добавил, что титушками управлял их глава Сергей Чередниченко (председатель полтавского отделения "Социалистической партии" – 24 Канал).

Добавим, ранее Гнап собирал акции протеста возле Полтавской ОГА против предоставления разрешений на разработку месторождений компаниям, которые связаны с российским олигархом Петром Фуксом.

Кто такой Дмитрий Гнап?

Украинский журналист, телеведущий, общественный активист, один из основателей ОО "Общественное телевидение". Занимается расследованиями. В июне 2018 года заявил, что завершает карьеру журналиста и будет заниматься политикой. Также сообщил, что примет участие в парламентских выборах в 2019 году.

К слову, 10 октября возле здания Министерства внутренних дел Украины во время митинга произошла стычка между представителями националистических организаций и сотрудниками полиции. Во время столкновений один из участников митинга облил кефиром журналистку телеканала "NewsOne".