На журналиста напала свинья в прямом эфире: курьезное видео

На журналиста утреннего шоу одного из греческих телеканалов во время включения напала свинья.

Журналист утреннего шоу рассказывал о последствиях непогоды. Однако животное, которое вероятно сбежало из соседней фермы, заметило журналиста и крайне им заинтересовалось.

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Свинья начала преследовать и даже кусать корреспондента. Тот всячески пытался быть серьезным. Но даже в студии не сдержали эмоций и посмеялись с такого конфуза.

На журналиста напала свинья: смотрите курьезное видео