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      На журналиста напала свинья в прямом эфире: курьезное видео

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      На журналиста напала свинья в прямом эфире / Скриншот из видео

      На журналиста утреннего шоу одного из греческих телеканалов во время включения напала свинья.

      Журналист утреннего шоу рассказывал о последствиях непогоды. Однако животное, которое вероятно сбежало из соседней фермы, заметило журналиста и крайне им заинтересовалось.

      К слову: Малыш во время прямого эфира ворвался к матери-ведущей: смешное видео

      Свинья начала преследовать и даже кусать корреспондента. Тот всячески пытался быть серьезным. Но даже в студии не сдержали эмоций и посмеялись с такого конфуза.

      На журналиста напала свинья: смотрите курьезное видео

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Журналисты Новости Украины Греция Мир животных Медиа
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