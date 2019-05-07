На журналистку совершили нападение в Летнем театре в Одессе

Журналистку и представительницу ОО "Зеленый лист" Светлану Пидпалую сегодня облили нечистотами в Летнем театре в Одессе, когда она вела журналистскую деятельность.

Об этом Пидпалая сообщила на своей странице в Facebook.

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Я пришла в Летний театр, чтобы присутствовать при осмотре специалистом КП "Зелентрест". пересаженных накануне рабочими деревьев. Я была одна. На месте присутствовали Степан Филимон, Сергей Тригуб и еще большое количество очередных "титушек", продолжались незаконные работы. Ко мне подошел прораб Николай Пастер и завел разговор. Буквально через минуту подбежал парень с полным ведром помоев и окатил меня с ног до головы, а также залил мою камеру. "Титушки" смеялись и снимали меня на видео,

– рассказала журналистка.

По ее словам, лицо нападавшего не удалось запомнить, потому что тот был в темной одежде и капюшоне. Она побежала за ним, но не смогла догнать. Представители полиции ехали на вызов больше часа. Журналистка надеется, что эту атаку правоохранители квалифицируют не как хулиганство, а как нападение на журналиста, так как она осуществляла видеосъемку.

"Это попытка показать свое доминирование в этом городе и унизить людей, которым не безразлично то, что будет с Одессой. Это провокация общественного сектора", – сказал дидер одесской ячейки "Автомайдана" Виталий Устименко.

Стоит добавить, что журналистке неоднократно угрожали, оказывали давление, устроили уголовное преследование и арестовали имущество за защиту Летнего театра от незаконной застройки. По ее словам, угрозы поступали от "титушек", связанных с Одесским горсоветом. Пидпалая считает, что давление на нее вызвано тем, что она занимается письменной адвокацией защиты территории Летнего театра от застройки. А также является инициатором требований вернуть часть Горсаду в коммунальную собственность территориальной общині Одессы.

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Стоит добавить, что 4 июня 2017-го на Светлану Пидпалую также напали и избили неподалеку от ее дома. Потерпевшая связала нападение со своей активной гражданской деятельностью. По факту нападения открыли уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение легких телесных повреждений). По ее словам, по делу об исполнителях сменили двоих судей, но конца-края досудебному расследованию не видно. Дело в отношении организаторов нападения выделили в отдельное производство, но после показаний потерпевшей дело тоже заглохло.

К слову, 19 апреля нардепа Мустафу Найема и его соратников "титушки" тоже облили нечистотами в Летнем театре. Политик прибыл поддержать местных активистов. Найем подчеркнул, что в течение последних 5 лет в Одессе осуществляется системное давление на гражданское общество со стороны коррумпированного горсовета. Полиция Одесской области тогда задержала двоих человек и квалифицировала их действия по статье 296 – хулиганство.

Стоит отметить, что общественно-политические деятели, на которых нападали в Одессе, сегодня на пресс-конференции "Преступная бездеятельность" адресовали требования к новому руководителю Нацполиции в Одесской области Олегу Беху – взять под личный контроль расследование сегодняшней атаки на одесскую журналистку. А также обратились к Президенту Владимиру Зеленскому с требованиями взять под личный контроль многочисленные случаи покушений на жизнь журналистов и общественных деятелей Одессы, инициировать расследование всех резонансных преступлений действующей власти в Одессе и смену кадров на новые незапятнанные лица во власти и правоохранительных органах.

На кого нападали в Одессе?

Одесса лидирует по количеству нападений на активных людей со стойкой гражданской позицией. С 2017-го произошло 14 нападений на одесситов, которые борятся с коррумпированной местной властью. Были совершены покушения на убийство и нападения на таких журналистов, волонтеров и общественно-политических деятелей: Светлану Пидпалую, Алину Радченко, Сергея Стерненко (трижды), Виталия Устименко, Олега Михайлика, Михаила Кузаконя и Григория Козьму. Ни по одному из нападений ни один заказчик не сидит в тюрьме. Угрозы в свой адрес одесситы продолжают получать и сегодня. Нардепы и общественные деятели заявляют, что за нападениями на патриотов Украины в Одессе стоит российский криминал, который управляет городскими властями и местными правоохранительными органами.

Что происходит с Летним театром в Одессе? 12 апреля утром частные охранники, "титушки" и строители вторглись на территорию свободного пространства для одесситов, памятника местного значения – Летнего театра – и начали строительные и демонтажные работы. Это делается под прикрытием, якобы, реализации проекта благоустройства бывшего КВН-щика Дмитрия Шпинарева, которому 28 марта исполком Одесского горсовета в закрытом режиме дал зеленый свет. Общественные деятели сообщают, что это незаконно, потому что нет разрешения Минкульта.



Они считают проект ширмой для строительства 8-этажного ТРЦ дочерней фирмой СП "Солинг" "владельца" Одессы и бизнес-партнера одесского мэра Геннадия Труханова Владимира Галантерника. Такие действия вызвали сопротивление общественности. Поэтому сотни одесситов 13 апреля протестовали против строительства.



Кроме того, начался натиск на активную общественность. Подозрительные люди характерной внешности, которые появились там вместе со строителями, 14 апреля ограничили вход на территорию публичного пространства и прибегли к угрозам физической расправы. 15 апреля одесситы официально обратились к министру культуры Евгению Нищуку и министру МВД Арсену Авакову с просьбой повлиять на ситуацию. Вчера представители застройщика выкопали посаженные одесситами деревья в Летнем театре и дальше проводят демонтажные и строительные работы.