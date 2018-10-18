На зйомках "Донбасу" перехожий кинувся захищати "українського воїна" від "розлюченого натовпу"

18 жовтня у широкий прокат в Україні виходить фільм "Донбас" Сергія Лозниці. Покажуть стрічку в понад 70-ти кінотеатрах країни.

Раніше вже відбулися прем'єри фільму у Франції та Німеччині. Паралельно з Україною стартує прокат і в Польщі. Без сумнівів, це один з найуспішніших українських фільмів сучасності. "Донбас" Сергія Лозниці здобув перемогу в Каннах у програмі "Особливий погляд" за кращу режисуру, окрім цього після показів на міжнародних кінофестивалях зібрав численні схвальні відгуки. А тепер "Донбас" претендує і на Оскар – фільм потрапив у лонг-лист премії Американської кіноакадемії у категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".

На прем’єрі стрічки у Києві журналіст 24 каналу поговорила із Сергієм Лозницею. Про роботу над сценарієм, процес зйомок та реакцію російських ЗМІ на фільм – читайте далі в ексклюзивному інтерв’ю.

Епізод весілля... Його можна по діалогах розібрати – співставити справжнє весілля бойовиків "Кукли" і "БМВ" та персонажів з фільму. Це навмисний задум, що ви справжню зйомку з цієї події перенесли у художній фільм?



Весілля: епізод з фільму "Донбас"

Да, для меня этот эпизод очень важен, поскольку здесь мы можем наблюдать, как разрушается ритуал. Ритуал – это основа нашей жизнидеятельности, и разрушение ритуала – последнее, что может происходить. Потому что ритуалы, в частности – ритуал свадьбы, он очень глубокий и далекий, уходит в глубину веков. В такие моменты, когда рушится все, когда исчезают общественные отношения и связи, подсознательно это движение разрушить ритуал тоже присутствуют. Это то, что там происходило.

Вам було важливо передати документалістику діалогів?

Да, это же уникальная вещь. Вообще язык, которым пользуются люди. И я пытался сохранить тот язык, который был в этих документальных роликах. Потому как язык нам рассказывает об образе мысли. А образ мысли диктует образ действия. И этот язык, мне кажется, нужно изучать.

Фільм знімали у Кривому Розі. Як там місцеві реагували на прапори так званої "ДНР". Я знаю, що під час зйомок епізоду, де люди знущаються над українським військовим, місцевий чоловік...



Знущання над українським воїном: епізод фільму "Донбас"

Да-да, это правда! Значит, какой-то мужчина... это была репетиция, мы не снимали... какой-то мужчина пересек дорогу, остановился, где был привязан украинский воин с украинским флагом, окровавленный, в том смысле, что там клюквенный сок... Мы репетировали удары. И там стояло вокруг человек, наверное, 70, и этот мужчина бросился его защищать. Он не понял, что снимается картина.

Він подумав, що це насправді відбувається?

Вы представляете, какой смелый, сильный, достойный человек? Я настолько был ему благодарен! С одной стороны мы его схватили и стали останавливать, с другой стороны – я был очень ему благодарен, потому что на таких людях держится страна.

Він не злякався натовпу…

Да, и неизвестно, как каждый из нас в такой ситуации поведется. А он уже знает, он для себя это решил.



Сергій Лозниця на прем'єрі фільму "Донбас"

Ви ж йому пояснили, що це зйомки фільму?

Я объяснил. Он сказал: "А зачем вообще это снимать? Зачем это нужно?" Но у меня есть на это ответ: "А почему люди так делают?" Вот потому это и нужно. Я хотел бы дать возможность порассуждать на тему "Что это за люди, которые так делают? И как нужно поступать?". Вот как в такой ситуации поступать? Думаю, что мы должны учиться, потому что это противоядие. Как уничтожать, унижать, ловить людей – мы знаем. А как противостоять этому, когда массы начинают это делать. Вот это очень важно.

Ви фактично показали процес, як людина опускається до варварських дій, і це стається, коли є вседозволеність. Коли є одна беззахистна людина, і натовп, який може робити все, що завгодно.

Это результат расчеловечивания, которое произошло еще в Советском Союзе. Расчеловечивание, аморализация. Вот с чем мы имеем дело. Когда можно это и то. Когда нет власти, когда нет закона, и ничто внутри не останавливает меня. Вот это страшно.



Сергій Лозниця

Росія підтримує так звану "Новоросію". Наскільки я знаю, придбати право на прокат фільму у Росії жоден дистриб’ютор так і не виявив бажання. Також влітку скасували покази. Як ви до цього поставилися? Вас це засмутило?

Это такая глупость, когда отменяют показ художественного фильма. Когда "Российская газета" не сообщает о том, что фильм получил приз – это напоминает Советский Союз (коли Лозниця за фільм "Донбас" здобув перемогу в Каннах у програмі "Особливий погляд" за кращу режисуру, урядове видання "Російська газета" видалило зі статті кінокритика згадку про це – Прим. "24"). От чего они обороняются? Эта информация так или иначе придет. Это же смешно. Этот фильм появится в Интернете, все посмотрят... Они наоборот создают прецедент и создают интерес.

Але вас обурив факт, що фільм ігнорує російська преса? Вони вирізають зі статей інформацію про перемогу на Каннському фестивалі...

Знаете, это всегда неприятно. Потому что игнорируют не меня. Они лишили других людей возможности увидеть и подумать. Это – не пропагандистская картина. Это фильм, который предлагает возможность к размышлению. И он важен как для Украины, так и для России. Важен потому, что в России люди могут получить то же, что получили жители на оккупированной территории. Мне жаль, что все это происходило. Одно дело – совершать какие-то действия в жизни, а другое дело – в искусстве.



Презентація фільму "Донбас"

Ви долучали до зйомок масових сцен багато жителів Кривого Рогу, деякі виконували й епізодичні ролі. Чи було їм складно грати сепаратистів, свого ворога?

Был случай, когда участник АТО отказался играть противника, сказал: "Я не могу, вы меня поймите, извините… Дайте мне роль украинского воина, а эту я не могу играть, потому что уже сталкивался с этим и не хочу... " Я его прекрасно понимаю. А вообще на съемках было очень много хороших людей. У меня 60 непрофессиональных актеров в картине и 40 профессиональных. Было непросто, но люди талантливы. И это было наслаждение для всех, когда что-то получалось. Вы увидите в картине – это все есть. Это чувство – оно в фильме тоже присутствует.

Фото: Даша Дейнеко-Казмірук, Катя Золотухіна