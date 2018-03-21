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Набережная Одессы покрылась льдом: невероятные фото аномальной весны

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Набережная возле Черного моря в Одессе покрылась льдом.

Из-за мокрого снега с дождем улицы Одессы превратились в сплошной каток. "Ледяной" коркой покрыты деревья, поручни, скамейки и прочее. Побережье Одессы и пирсы тоже обледенели.

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Городская мэрия просит людей максимально ограничить передвижение по городу, пока не распогодится. Ряд местных СМИ публикуют фото ледяной ловушки, в которой оказался город.

Теги: LifeStyle Новости Украины Новости Одессы Погода Непогода в Украине Фотоновости
Источник: 24 Канал
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