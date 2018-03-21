Наблюдатели-добровольцы помогли ученым открыть новый вид полярных сияний: впечатляющее видео

Астрономы-любители помогли профессиональным ученым открыть новый вид полярных сияний. Дальнейшие наблюдения с Земли и спутников помогли узнать больше о природе происхождения нового вида и процессах, которые происходят в ионосфере и магнитосфере Земли.

Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте NASA.

С 1950 годов ученые высказывали поддержку созданию глобальной сети из наблюдателей-добровольцев. Сеть должна была работать в режиме реального времени для изучения редких и малоисследованных полярных сияний в низких и средних широтах.

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Однако реализовать такие проекты на практике удалось только с развитием телекоммуникационных технологий и фототехники, которые произошли за последние десятилетия. Например, NASA финансирует проект Aurorasaurus – результат сотрудничества ученых из разных институтов и энтузиастов, которые сообщают о результатах своих наблюдений за полярными сияниями на форумах и в социальных сетях.

В период с 2015 года до 2016 года наблюдатели неоднократно сообщали о необычных сияниях в виде динамических, тонких дуг, возникающих к экватору от авроральных овалов. Ранее среди астрофотографов и некоторых исследователей они обозначались как "протонные дуги". Однако протонные сияние, более широкие и диффузные, можно наблюдать на авроральных широтах, тогда как это – визуально более яркие, узкие и структурированные и находятся на более низких широтах.

Как оказалось, наблюдение обычно соответствуют предусмотренной повышенной актисности сияний, или сильной суббури или геомагнитной бури. Дугу преимущественно можно наблюдать ближе к полуночи (по местному магнитному времени) и "живет" она около часа. Новый тип сияний получил неофициальное имя Steve, которое в дальнейшем стало аббревиатурой и расшифровывается как Strong Thermal Emission Velocity Enhancement (с английского – "сильное повышение тепловой эмиссии»).

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Ночью 25 июля 2016 года Нотани Бурасса – канадский астрофотограф-любитель с 30-летним стажем, провел съемку необычных сияний в течение 19 минут. В это же время такое же свечение в небе было регистрировано наземным массивом камер ASIs (All-Sky Imagers), сетью фотометров MSPs (Meridian Scanning Photometers) и аппаратами миссии Swarm. С Земли наблюдалась тонкая дуга фиолетово-белого цвета и неустойчивая структура зеленого цвета, напоминает забор.



Фото полярного сияния STEVE

Типичные полярные сияния в высоких широтах вызываются столкновениями заряженных частиц, в основном высокоэнергетических электронов, с молекулами и атомами газов в верхних слоях атмосферы. Сияния типа STEVE имеют другой вид, чем обычные полярные сияния, а значит механизм их генерации другой. Наблюдение с космических аппаратов показали необычный уровень повышения электронной температуры и падение электронной плотности в ионосфере рядом с выраженным потоком ионов на мероприятие, позволяющее связать эти сияния с явлением субаврорального ионного дрейфа (SAID), которое обычно наблюдается после фазы расширения суббури.

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Однако ранее сообщалось о связи подобного явления с любыми оптическими эффектами и необходимы дальнейшие исследования и наблюдения, так как механизм генерации STEVE до конца не ясен. Возможно эти сияния связаны с процессами, происходящими во время суббури, такими как "впрыска" заряженных частиц в ионосферу и потоками в магнитосфере на границе авроральных и субавроральной зон.

Полярное сияние STEVE – смотрите видео.