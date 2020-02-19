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      Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 2 тысяч взрывов во время боя у Золотого: отчет

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      Миссия СММ ОБСЕ зафиксировала более 2 тысяч взрывов на Донбассе / Иллюстративное фото/ РБК Украина"

      Почти 2300 взрывов зафиксировали камеры специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вблизи Золотого во время масштабного боя, который состоялся между российскими наемниками и украинскими защитниками. Во время него погиб один защитник и еще 5 получили ранения.

      Ситуацию на участке фронта, где продолжалось столкновение, СММ ОБСЕ описала в своем коротком отчете. Он обнародован на сайте Организации безопасности и сотрудничества в Европе.

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      Во время патрулирования в районе Золотого и на передних патрульных базах в Кадиевке (бывший Стаханов – 24 канал) и в Попасной с помощью своих камер СММ зафиксировала более 2300 взрывов,
      – говорится в сообщении.

      В 12:00 наблюдатели запустили дрон над этим районом, чтобы подробнее ознакомиться с ситуацией. Сейчас его кадры анализируются.

      Наблюдатели добавили, что продолжают следить за безопасностью на этом участке.

      Где и из чего стреляли боевики на Донбассе 18 февраля:

      • По защитникам Березового оккупанты стреляли 1 раз: из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
      • Вблизи Крымского боевики осуществили 6 вражеских обстрелов: они выпустили в сторону военных ВСУ 71 мину, стреляли из вооружения БМП и станкового противотанкового гранатомета.
      • Рядом с Новотошковским открывали огонь 4 раза: из артиллерийских систем различного калибра выпустили 60 снарядов, из минометов калибра 120 миллиметров – 17 мин. Еще 56 выстрелов наемники сделали из танка.
      • Возле Орехового боевики стреляли 1 раз: из гранатометов различных систем, из ствольной артиллерии калибра 152 и 122 миллиметров выпустили 50 снарядов, из минометов 120 и 80 миллиметров – 75 мин.
      • Вблизи Хутора Свободного враг стрелял 2 раза: из артиллерийских систем калибра 122 миллиметров выпустил 4 снаряда, 120-миллиметровых минометов – 23 мины, 82-миллиметровых минометов – 25 мин. Также обстрелы велись из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
      • Вблизи Золотого-4 зафиксировали 2 обстрела: из минометов калибра 120 миллиметров оккупанты выпустили 3 мины, также били из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
      • Неподалеку Попасной боевики стреляли 1 раз: 16 снарядов выпустили из ствольной артиллерии калибра 122 миллиметров, еще 18 мин – из минометов калибра 82 миллиметров.
      • В районе Луганского был 1 обстрел: боевики выпустили 2 мины из 82-миллиметровых минометов.

      Внимание! Оккупанты во время боя возле Золотого выпустили 208 мин по украинским позициям.

      Что известно о бое у Золотого: короткоОн состоялся утром 18 февраля и длился более 5 часов. Как сообщают военные, оккупанты начали бить из артиллерии, минометов, гранатометов и танка, а в то же время диверсионные подразделения пытались прорваться на подконтрольный Украине участок. Во время боя была сбита камера на одном из наблюдательных пунктов. Бой происходил на линии, что граничит с такими населенными пунктами: Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Свободный.

      На эту атаку украинские защитники дали достойный отпор. Однако потери есть с обеих сторон. Со стороны украинских военных – 1 погибший и 5 раненых. Со стороны боевиков – 4 погибших, 6 раненых.

      Это – самый масштабный бой на Донбассе с 2018 года.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Оружие Взрыв Бой возле Золотого Война на Донбассе ОБСЕ
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