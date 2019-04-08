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      Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" уволил с должности членов правления Михальчука и Бужора

      27 Читати новину українською
      "Укрзализныця"
      "Укрзализныця" / 112.ua

      Из УЗ уволили члена правления, которого связывают с Дубневичем.

      "Согласно решению наблюдательного совета от 5 апреля 2019 года уволены с должности членов правления Сергей Михальчук и Александр Бужор. Насколько мне известно, другой кандидатуры в состав правления не вводилось", – уточнил источник.

      Скорее всего, в "Укрзализныце" решили начать кадровые чистки людей с отрицательной репутацией, сообщает "Экономическая правда".

      Согласно данным УЗ, Сергей Михальчук стал членом правления УЗ в октябре 2015 года. Теперь уже экс-члена правления УЗ в СМИ связывают со скандально известными депутатами Верховной Рады Богданом и Ярославом Дубневичами.

      Сергей Михальчук в 2009-2011 годах был заместителем гендиректора "Укрзализныци" Михаила Костюка. Последний известен тем, что запатентовал вместе с братьями Дубневичами рельсовые скрепления, за которые УЗ ежегодно платила миллионы гривен.

      Братья Дубневичи по сей день остаются одними из главных игроков в сфере закупок "Укрзализныци". По данным общественной организации "Железная дорога без коррупции", компания, которую связывают с братьями, имеет монополию в сфере поставок рельсовых креплений для УЗ. Схема "черных" поставок выглядит следующим образом: есть корпорация КРТ, которую контролируют братья Богдан и Ярослав Дубневичи. Несколько раз между УЗ и корпорацией появлялась компания-"прокладка", которая и поставляла крепления УЗ. По данным "Железной дороги без коррупции", в этом деле открыто 3 уголовных производства.

      Еще один уволенный член правления УЗ – Александр Бужор – занимал должность с июня 2016 года. Бужор известен тем, что в 2018 году решил скрыть изменения своего имущественного положения в декларации за 2017 год. В частности, он скрыл получения авансов и второй половины заработной платы.

      В СМИ связывают Бужора с харьковской элитой – ранее Бужор был главным финансистом Михаила Добкина и Геннадия Кернеса.

      Как известно, еще в июле "Укрзализныця" презентовала новый наблюдательный совет компании. Тогда еще и.о. председателя правления УЗ Евгений Кравцов сообщил, что основными задачами команды станут завершения процесса корпоратизации и повышения производительности предприятия. Пока УЗ, хоть и с опозданием, но подтверждает свои заявления.

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      Теги: Новости Украины Укрзализниця
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