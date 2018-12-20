Наблюдение за падением курса рубля в общественных местах – оскорбление лично Путину, – Яковина

Режим Владимира Путина настолько активно участвует в гибридной войне за рубежом, что не замечает, насколько стал уязвим для этого же оружия у себя дома. В последнее время в России произошло сразу несколько событий, которые обнаружили слабость страны.

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

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Сначала он обратил внимание на курс рубля. Из-за усиления санкций и падени\, довольно быстрого цен на нефть, падает и российская валюта. В начале 2018 за доллар давали меньше 60 рублей, а теперь – почти 70. К слову, в последние дни падение рубля резко ускорилось.

И если на Западе Кремль проводит хитрые гибридные операции против своих оппонентов, то дома действует значительно проще. 18 декабря Путин запретил уличные табло с курсом валют. Нет, пока это не запрет, собственно, доллара и евро. Думаю, их у россиян будут отбирать позже. Сейчас их только стремятся приучить, что иметь иностранные денежные знаки – неприлично,

– сказал журналист.

"К тому же, наблюдение за падением курса рубля в общественных местах – это оскорбление лично Владимира Путина. Как ни запретить?" – иронизировал Яковина.



В начале 2018 за доллар давали меньше 60 рублей, а теперь – почти 70

Еще забавнее, по мнению Яковины, ситуация в сфере контроля за интернетом. Несколько дней назад в Госдуму внесли проект закона об отделении российского интернета от мирового. А еще власть собирается потратить 20 миллиардов рублей на закупку оборудования для борьбы с неуничтоженным мессенджером Telegram

Ну, тут все ясно: власть просто теряет смысл от бесконтрольного распространения информации. Так почему россиянам запрещают думать о валюте? Почему стремятся урезать интернет и запретить мессенджеры? Да потому, что власть полностью потеряла поддержку общества,

– заключил журналист.

И никакие, по его мнению, меры не помогут. Да, Путин может что-то выиграть за рубежом. Но удерживать власть внутри своей страны ему будет все труднее.

Видео полного блога "Безумный мир" Ивана Яковины за 19 декабря 2018