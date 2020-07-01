Во Львове посреди белого дня группа детей напала на своего сверстника. В избиении приняли участие как мальчики, так и девочки. Кто-то из них дерзко оговорился, что убивать его нельзя, ибо он еще должен вернуть долги.

Видео избиения опубликовала в фейсбуке Татьяна Кузневич. Женщина стала свидетелем инцидента и разогнала детей от жертвы нападения.

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Как сообщила автор публикации, инцидент произошел во Львове на проспекте Красной Калины – это крупный жилой район "Сихов".

На видео видно, как мальчику, который лежит на земле, его сверстники наносят удары ногами. Одна из девушек обмолвилась, что жертва должна быть живой "чтобы отдавать долги".

Женщина призвала детей остановиться, угрожая показать все родителям нападавших и обратиться в полицию. В конце концов один из смельчаков решил поогрызаться и спрашивал, почему его снимают. Потом начал оправдываться, что это "в шутку".

Очевидице удалось разогнать банду, дети пошли прочь.

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