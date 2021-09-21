На суде подозреваемый ни разу не признал свою вину. Однако правоохранители собрали достаточно доказательств, чтобы упечь его в тюрьму.

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Остались наедине

По данным правоохранителей, это произошло в начале октября 2019 года. Мужчина жил в общежитии Металлургического района в Кривом Роге. В день преступления он с сожительницей и ее подругой вместе выпивали спиртное. Когда женщины ушли, отчим остался с малышом наедине.

В какой-то момент он набросился на него и изнасиловал. Также мальчик получил легкие телесные повреждения. Кто именно сообщил правоохранителям – неизвестно. Однако они начали расследовать этот инцидент.

Как решили наказать мужчину

Мужчину судили по статье об изнасиловании малолетнего лица. Ему дали минимальное наказание, которое возможно за него – 10 лет тюрьмы.

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