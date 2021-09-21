Набросился и изнасиловал 8-летнего: разоблачили ужасное преступление в Кривом Роге
Источник:"Первый криворожский"
В Кривом Роге 20 сентября осудили мужчину, который изнасиловал своего 8-летнего пасынка. Это произошло еще в 2019 году, и с тех пор 41-летнего мужчину пытались привлечь к ответственности.
На суде подозреваемый ни разу не признал свою вину. Однако правоохранители собрали достаточно доказательств, чтобы упечь его в тюрьму.
Заметьте За изнасилование 10 детей одесситу хотят дать пожизненное заключение
Остались наедине
По данным правоохранителей, это произошло в начале октября 2019 года. Мужчина жил в общежитии Металлургического района в Кривом Роге. В день преступления он с сожительницей и ее подругой вместе выпивали спиртное. Когда женщины ушли, отчим остался с малышом наедине.
В какой-то момент он набросился на него и изнасиловал. Также мальчик получил легкие телесные повреждения. Кто именно сообщил правоохранителям – неизвестно. Однако они начали расследовать этот инцидент.
Как решили наказать мужчину
Мужчину судили по статье об изнасиловании малолетнего лица. Ему дали минимальное наказание, которое возможно за него – 10 лет тюрьмы.
Несколько громких случаев педофилии
- 2 сентября сообщили, что к 6-летней девочке из Одессы подошел мужчина, который заманил ее игрушками в безлюдное место. Там он совершил развратные действия и скрылся с места преступления. Однако впоследствии подозреваемого все же смогли отыскать и задержать.
- Прокуратура Харькова 30 августа направила в суд дело о домогательствах к 8-летней девочке. Говорилось об инциденте, который случился еще в июле в воде возле местного пляжа.
- В Одесской области 16 августа объявили подозрение мужчине, который якобы затащил 7-летнюю девочку в заброшенное помещение и планировал изнасиловать. Он бил и резал ребенка бутылкой, однако мольбу о помощи услышали прохожие.