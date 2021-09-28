НАБУ и САП проводит обыски в компании помощника нардепа Куницкого в Харькове

Детективы антикоррупционного бюро расследуют уголовное производство по целому ряду коррупционных преступлений. Фигурантом производства может быть помощник "Слуги народа" Александра Куницкого Дмитрий Никонов.

В пресс-службе НАБУ отметили, что расследование касается получения неправомерной выгоды, возможного уклонения от уплаты налогов, легализации доходов полученных преступным путем, а также возможного незаконного обогащения. Кого именно подозревают в совершении этих преступлений, правоохранители не сообщили.

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По данным "Суспільного", речь идет о фирме AutoEnterprise, которой руководит помощник скандального нардепа Куницкого.

В "слуге" не комментируют

В антикоррупционном бюро отметили, что не могут сообщить подробностей проведения обысков, ссылаясь на тайну следствия.

Впрочем, в соседних с AutoEnterprise офисах отметили, что силовики приходили именно в компанию помощника нардепа Дмитрия Никонова.

В помещение, где работает связанная с Куницким фирма, журналистов не пустили, поскольку расположена она на территории другого частного предприятия с серьезной охраной.

Представители СМИ пытались связаться с помощником Куницкого и его заместителем – депутатом Харьковского горсовета от "Слуги народа" Алиной Мустафаевой, однако они не берут трубку.

В апреле 2021 НАПК составило протоколы в отношении Куницкого за использование депутатских обращений по вопросам, которые касались AutoEnterprise. Свою причастность к этому бизнесу парламентарий никогда не скрывал.