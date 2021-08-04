Более миллиона гривен взятки: НАБУ сообщило о подозрении главе Харьковского облсовета Товмасяну

НАБУ и САП сообщили о подозрении главе Харьковского облсовета по факту получения более миллиона гривен взятки. Следователи считают, что эти деньги вместе со своим заместителем Артур Товмасян требовал за то, чтобы оставить на должности руководителя предприятия.

Следователи выяснили, что деньги чиновник получил за первое полугодие 2021 года. Подозрение ему вручили 4 августа.

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Главе Харьковского облсовета вручили подозрение

Подозрение Артуру Товмасяну вручили по поручению исполняющего обязанности генерального прокурора.

4 августа 2021 года прокурор САП по поручению исполняющего обязанности генпрокурора совместно с детективами НАБУ сообщили председателю Харьковского областного совета о подозрении в получении неправомерной выгоды в 1,05 миллиона гривен,

– сообщили в НАБУ.

Действия должностного лица квалифицированы по части 4 статьи 368 УК относительно получения неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды.

. Если вину по части этой статьи докажут, то виновным грозитс лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет с конфискацией имущества.

Следствие установило, что:

в начале 2021 года глава Харьковского облсовета в сговоре со своим заместителем требовал и получил неправомерную выгоду в 1,05 миллиона гривен за оставление в должности руководителя областного коммунального предприятия (учредил которое Харьковский облсовет)

за оставление в должности руководителя областного коммунального предприятия (учредил которое Харьковский облсовет) должностные лица получили взятку 4 траншами в течение первого полугодия 2021 года.

Сейчас следователи решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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